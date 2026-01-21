ترامب يعلن"إطار اتفاق" مع الناتو بشأن غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وضع إطاراً لاتفاقٍ مستقبلي بشأن غرينلاند، استناداً إلى اجتماع وصفه بـ«المثمر للغاية» عقده مع الأمين العام لحلف حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري لا يقتصر على غرينلاند فحسب، بل يشمل عملياً منطقة القطب الشمالي بأكملها.

وأكد ترامب أن هذا الإطار، في حال استكماله والتوصل إلى اتفاق نهائي، سيمثّل «إنجازاً عظيماً» للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو، لافتاً إلى أنه وبناءً على التفاهم الذي جرى مع الأمين العام للحلف، قرر عدم فرض رسوم جمركية مرتبطة بملف غرينلاند.

وكشف الرئيس الأميركي أن هناك حالياً مناقشات إضافية تتعلق بمشروع «القبة الذهبية» في سياق الترتيبات الخاصة بغرينلاند، في إشارة إلى الأبعاد الدفاعية والأمنية للاتفاق.

وأوضح ترامب أن نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سيتولون إدارة المفاوضات المتعلقة بالملف، على أن يرفعوا تقاريرهم مباشرة إلى البيت الأبيض.