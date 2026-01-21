بعد مشكلة كهربائية.. طائرة الرئاسة الأمريكية تهبط بسلام وترامب يواصل رحلته إلى دافوس

هبطت طائرة ‌الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) بسلام في قاعدة آندروز المشتركة قرب واشنطن حتى يتسنى للرئيس دونالد ترامب ⁠استقلال طائرة أخرى، وذلك بعدما رصد الطاقم "مشكلة كهربائية بسيطة" بعد وقت قصير من ⁠الإقلاع.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس سيواصل رحلته على متن طائرة ​أخرى.

وكان ترامب متجها ​للمشاركة مع قادة ​عالميين آخرين في المنتدى الاقتصادي العالمي ‌في دافوس ‌بسويسرا.

ونادرا ⁠ما يتعرض الرئيس الأمريكي أو نائبه لحوادث تتعلق بسلامة الطيران، لكنها حدثت قبل ​ذلك.

ففي ​عام 2011 اضطرت طائرة الرئاسة الأمريكية إلى إلغاء هبوطها بسبب ‍سوء الأحوال الجوية في أثناء نقلها الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى فعالية في ولاية كونيتيكت.

وفي عام 2012 ‍اصطدمت طائرة الرئاسة بطيور في كاليفورنيا بينما كان نائب الرئيس آنذاك جو بايدن على متنها، قبل أن تهبط دون مشكلات.