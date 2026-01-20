ترامب يخرق بروتوكول المراسلات بين الزعماء وينشر رسالة خاصة تلقاها من ماكرون

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" فحوى رسالة نصية تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن اقتراحاً بتنظيم مؤتمر لمجموعة السبع بمشاركة روسيا بعد مؤتمر دافوس.

وأرفق ترامب الصورة بتعليق: "ملاحظة من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا".

وأكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صحة الرسالة النصية، وفي فرنسا برز جدل حول تعامل الرئيس الأمريكي مع الحلفاء ومع رئيس فرنسا.

وأضاف المصدر "توضح (الرسالة) أن الرئيس الفرنسي يدافع عن نفس النهج في العلن كما في السر".

وأظهرت الرسالة أن ماكرون أخبر ترامب أن بوسعه عقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر يوم الخميس بعد منتدى دافوس، ولم يتضمن المنشور ردا من ترامب على المقترح، وليس معروفا إذا كان أرسل ردا.