Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
العالم

أمريكا.. تفتيش منزل صحفية في "واشنطن بوست" لاشتباه بكشفها معلومات سرية

undefined's profile picture

وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا بتفتيش منزل صحفية بها في إطار تحقيق حول وثائق سرية يشمل متعاقد مع الحكومة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا هاتفا وساعة من نوع "جارمين" أثناء تفتيشهم لمنزل الصحفية هانا ناتانسون بولاية فيرجينيا.

وفي تعليقها على التفتيش، قالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إن تفتيش منزل الصحفية بصحيفة واشنطن بوست تم بناء على طلب من البنتاغون في إطار تحقيق بشأن تسرب وثائق.

وجاء في إفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن التفتيش مرتبط بتحقيق حول مسؤول نظام في ولاية ماريلاند تعتقد السلطات أنه نقل تقارير سرية إلى منزله.
ورفض متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق، فيما لم يرد مسؤولو وزارة العدل على طلب للتعليق.