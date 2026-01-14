أمريكا.. تفتيش منزل صحفية في "واشنطن بوست" لاشتباه بكشفها معلومات سرية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا بتفتيش منزل صحفية بها في إطار تحقيق حول وثائق سرية يشمل متعاقد مع الحكومة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا هاتفا وساعة من نوع "جارمين" أثناء تفتيشهم لمنزل الصحفية هانا ناتانسون بولاية فيرجينيا.

وفي تعليقها على التفتيش، قالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إن تفتيش منزل الصحفية بصحيفة واشنطن بوست تم بناء على طلب من البنتاغون في إطار تحقيق بشأن تسرب وثائق.

وجاء في إفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن التفتيش مرتبط بتحقيق حول مسؤول نظام في ولاية ماريلاند تعتقد السلطات أنه نقل تقارير سرية إلى منزله.

ورفض متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق، فيما لم يرد مسؤولو وزارة العدل على طلب للتعليق.

