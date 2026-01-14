ترامب لمتظاهري إيران: استمروا.. المساعدة في الطريق

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتظاهرين الإيرانيين إلى الاستمرار في التظاهرات، واعداً إياهم بأن «المساعدة في الطريق» إليهم.

وقال للصحافيين لاحقاً إنه سيتعين عليهم أن يكتشفوا ⁠بأنفسهم ما قصده بالعبارة التي ​كتبها ​في منشور ​على وسائل التواصل ‌الاجتماعي، ‌وذلك ⁠بعد سؤاله عما تعنيه. وأضاف رداً ​على ​سؤال في هذا الصدد «عليكم ‍أن تكتشفوا ذلك. أعتذر».

وخاطب ترامب المتظاهرين قائلاً إن المساعدة آتية. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال «أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج. سيطروا على مؤسساتكم!!!... المساعدة آتية»، مشيراً إلى ‌أنه ألغى جميع اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف ما أسماه «القتل العبثي» للمحتجين.

وعقب منشور الرئيس الأمريكي، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على منصة إكس إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هما «القاتلان الرئيسيان» للمواطنين الإيرانيين.

وقال مسؤول إيراني في وقت سابق أمس، إن نحو ألفي شخص، بينهم أفراد أمن، قتلوا في الاحتجاجات، وهو أول إقرار رسمي من السلطات بهذا العدد الكبير من القتلى منذ اندلاع الاضطرابات في البلاد ⁠قبل أسبوعين.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز إن من وصفهم بالإرهابيين يقفون وراء مقتل المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء.

عملية قريبة

وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن ترامب قرر التدخل في إيران، ولكن ليس واضحاً بعد حدود التدخل أو توقيته، وذلك بحسب ما ذكرت «القناة 13» الإسرائيلية، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أنه جرى نشر القبة الحديدية في أنحاء مختلفة في إسرائيل.

وأفادت قناة «كان11» بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ترامب سيهاجم إيران بهدف إجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جيد لصالحه. فيما أشارت «القناة 12» إلى حالة تأهب قصوى في إسرائيل بعد توقعات بعملية أمريكية قريبة ضد إيران. وأضافت «تسود في إسرائيل خلال الساعات الأخيرة حالة تأهب أمني مرتفعة للغاية، وذلك على خلفية التصريحات الدراماتيكية للرئيس ترامب».

وأشارت إلى تقديرات متزايدة في المنظومة الأمنية تفيد بأن هجوماً أمريكياً على إيران بات أقرب من أي وقت مضى.

ووفق القناة «تقدر جهات أمنية أنه في ضوء التطورات الأخيرة، لم يعد السؤال هو هل ستتحرك الولايات المتحدة عسكرياً، بل فقط متى سيحدث ذلك».

ولفتت إلى أنه «في المنظومة الأمنية الإسرائيلية يخشون من أنه في حال تعرضت إيران فعلاً لهجوم من قبل الأمريكيين، فإنها ستحاول توجيه النيران نحو إسرائيل».

روسيا تندد

في الأثناء، نددت روسيا بأي «تدخل خارجي هدام» في الشؤون الداخلية الإيرانية، وقالت إن التهديدات الأمريكية بشن ضربات ‌عسكرية جديدة ضد إيران «غير مقبولة بتاتاً». وقالت الخارجية الروسية في بيان «يجب على من يخططون لاستخدام ⁠الاضطرابات المستلهمة من الخارج ذريعة لتكرار العدوان الذي تعرضت له إيران في يونيو 2025 أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط والأمن الدولي العالمي».