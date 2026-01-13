إدارة ترامب تصنّف فروع "الإخوان" في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية

أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت تصنيف فروع جماعة الإخوان في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية، في خطوة وصفتها بأنها جزء من تحرك أميركي أوسع لمواجهة تهديدات أمنية.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن «خطوات أولى في جهود تهدف إلى إحباط العنف الذي تقوم به فروع جماعة الإخوان»، مؤكداً أن واشنطن ستواصل اتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا السياق.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة «ستستخدم الأدوات المتاحة كافة لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في الإرهاب»، مشدداً على التزام الإدارة الأميركية بمكافحة التنظيمات التي تهدد الأمن والاستقرار.