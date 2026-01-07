اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس يبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا

بعدما اجتمع الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا ومبعوثون أمريكيون، الثلاثاء في باريس، في قمة تهدف إلى الخروج بموقف موحد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف، وتحديد شكل «القوة متعددة الجنسيات»، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، كشفت مسودة أن «حلفاء أوكرانيا جاهزون لضمانات أمنية ملزمة قانوناً».

وبينت مسودة إعلان «تحالف الراغبين» أن الولايات المتحدة «ستشرف» على مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بإسهام الأوروبيين، وفق ما نقلت «فرانس برس». كما أشارت إلى أن أمريكا ستقدم «دعماً» للقوة الأوروبية متعددة الجنسيات «في حال وقوع هجوم» روسي.

ضمانات ملزمة

وأعلن قادة التحالف البالغ عددهم حوالي ثلاثين دولة، والذين اجتمعوا بعد ظهر أمس في قصر الإليزيه مع مبعوثين أمريكيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعدادهم لتقديم ضمانات ملزمة سياسياً وقانونياً لأوكرانيا، لافتين إلى أنها ستُفعّل عند دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ مع روسيا، بحسب النص. وجاء في المسودة أن شركاء التحالف والولايات المتحدة سيؤدون دوراً حيوياً وبتنسيق وثيق، لتقديم هذه الضمانات الأمنية.

وقال زيلينسكي لدى وصوله إلى باريس: «ينبغي أن توفر هذه المناقشات مزيداً من الحماية والقوة لأوكرانيا»، مجدداً مطالبته باتخاذ «إجراءات من شأنها أن تضمن أمناً حقيقياً» للشعب الأوكراني.

أتت القمة فيما لم يحرز اللقاء بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر ديسمبر الماضي، والاتصالات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أي تقدم بشأن عقدة أساسية، وهي تنازل كييف عن أراض في شرق البلاد تطالب بها موسكو.

قصف

أمنياً، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني، أمس، إن القوات الأوكرانية قصفت مستودعاً للنفط في منطقة ليبيتسك الروسية، بالإضافة إلى ترسانة صواريخ وذخيرة في منطقة كوستروما، في هجمات نفذتها طائرات مسيّرة بعيدة المدى، بحسب «رويترز».

وأضاف المسؤول أن حريقاً اندلع في مستودع النفط، ووقعت انفجارات قوية في الترسانة نتيجة الهجمات.

وقبل أيام، أعلن الكرملين أنه سيشدد مواقفه بعد أن اتهم أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين بطائرات مسيّرة، وهو ما نفته كييف. كما كرر بوتين في الأسابيع الأخيرة أن بلاده ستبلغ أهدافها في أوكرانيا، سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة، فيما تواصل قواته تقدمها في الشرق الأوكراني.