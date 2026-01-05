زيلينسكي يطيح برئيس أمن أوكرانيا مهندس "شبكة العنكبوت"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، استبدال رئيس جهاز الأمن الوطني "فاسيل ماليوك"، المعروف بقيادة عمليات نوعية كبرى ضد روسيا، وذلك في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق للمؤسسة الأمنية.

وقال زيلينسكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرته على عمله"، ونشر صوراً لاجتماعه مع ماليوك البالغ من العمر 42 عاماً، تُظهر الرجلين وهما يتصافحان. وقد اكتسب الجنرال ماليوك شعبية واسعة في بلاده بعد سلسلة هجمات استراتيجية استهدفت العمق الروسي، تزامناً مع استمرار الحرب التي تدخل عامها الرابع.

وفي عملية غير مسبوقة أُطلق عليها اسم "شبكة العنكبوت"، نجح جهاز الأمن الأوكراني في تدمير عدد من الطائرات الروسية عام 2025، عبر هجوم جوي منسق بطائرات مسيرة جرى تهريبها إلى داخل روسيا في شاحنات. واستهدفت هذه المسيرات عدة قواعد جوية روسية بشكل متزامن، وهي القواعد التي انطلقت منها الطائرات المستخدمة في قصف المدن الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي أن ماليوك، الذي ترأس الجهاز منذ عام 2022، سيواصل مهامه داخل المؤسسة الأمنية، حيث سيركز على العمليات الموجهة ضد روسيا، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. كما وقّع زيلينسكي مرسوماً بتعيين "يفغيني خمارا"، رئيس قسم "ألفا" المتخصص في عمليات الكوماندوس، رئيساً مؤقتاً للجهاز.

ويأتي قرار زيلينسكي بعد انتشار أنباء دامت أياماً حول مغادرة ماليوك لمنصبه، وسط بيانات دعم من قادة عسكريين بارزين أشادوا بكفاءته. وتندرج هذه الخطوة ضمن تعديلات واسعة يجريها الرئيس الأوكراني في مناصب الدفاع، رغم الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب.

يُذكر أن زيلينسكي كان قد عيّن الأسبوع الماضي رئيس الاستخبارات العسكرية، كيريلو بودانوف، مديراً للمكتب الرئاسي، معلناً عن قرب استبدال وزير الدفاع، وذلك في إطار خطة لإعادة تفعيل الأجهزة الأمنية في حال رفضت روسيا وقف الأعمال العدائية.