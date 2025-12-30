أوكرانيا تبدأ بإخلاء مناطق حدودية مع تصاعد الهجمات الروسية

أصدرت السلطات في منطقة "تشيرنيغيف" شمالي أوكرانيا، الثلاثاء، أوامر بإخلاء 14 قرية بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس؛ بسبب القصف الروسي اليومي.

وكثيراً ما تبلغ السلطات عن غارات بطائرات مسيرة (بدون طيار) على هذه المنطقة الواقعة في مرمى النيران الروسية، رغم أنها بقيت بمنأى عن المعارك البرية منذ الهجوم الأوكراني المضاد في عام 2022 وانسحاب القوات الروسية منها.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، فياتشيسلاف تشاوس: "قرر مجلس الدفاع إخلاء 14 قرية حدودية لا يزال يقطنها 300 شخص"، مضيفاً أن "المنطقة الحدودية تتعرض للقصف يومياً".

وأوضح أن عمليات الإخلاء تطال مناطق "نوفغورود-سيفيرسكي" و"سيمينيفكا" و"سنوفسك"، الواقعة على مسافة تتراوح بين عشرة كيلومترات وأربعين كيلومتراً من الحدود الروسية، بالإضافة إلى "غورودنيا" التي تبعد حوالي عشرين كيلومتراً عن روسيا وبيلاروس.

وتابع تشاوس قائلاً: "يجب أن نكمل عمليات الإجلاء في غضون 30 يوماً"، ومع حلول فصل الشتاء، كثفت موسكو هجماتها بالمسيرات والصواريخ، مستهدفة بشكل رئيسي البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأشار تشاوس إلى أنه "خلال هذا العام، غادر أكثر من 1400 من السكان المنطقة الحدودية". يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أسفر هجوم بمسيرات روسية على مدينة "نوفغورود-سيفيرسكي" عن مقتل أربعة أشخاص.

وغالباً ما تصدر أوكرانيا أوامر بإجلاء المدنيين قسراً، خصوصاً في المناطق الشرقية حيث تتقدم القوات الروسية. وتأتي عمليات الإجلاء هذه في وقت تُجرى فيه مفاوضات دبلوماسية منذ نوفمبر برعاية واشنطن، في محاولة لإنهاء الحرب.