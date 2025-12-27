أوكرانيا.. مليون منزل بدون كهرباء بعد الضربات الروسية

انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها السبت بعد غارات روسية جديدة، وفق ما أعلنت شركة "دتيك" الخاصة.

وقالت الشركة على تلغرام "تسببت الضربات الأولى في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 700 ألف مشترك صباح السبت، كما فُصل 400 ألف مشترك آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة"، مضيفة أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

وهاجمت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم السبت قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء وصفه زيلينسكي بالمهم لجهود التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وذكر زيلينسكي أن الهجوم الذي وقع خلال الليل هو رد روسيا على جهود السلام الجارية التي تتوسط فيها واشنطن، وقال إن الهجوم تضمن نحو 500 طائرة مسيرة و40 صاروخاً وأدى إلى قطع الكهرباء والتدفئة في أجزاء من العاصمة الأوكرانية.

وقبل الهجمات، قال زيلينسكي إن المحادثات التي يجريها في ولاية فلوريدا الأمريكية غدا الأحد ستركز على الأراضي التي سيسيطر عليها كل طرف بعد توقف القتال الذي اندلع في فبراير 2022 بالغزو الروسي على أوكرانيا، وهو الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واستمر الهجوم حتى الصباح ولم يتوقف إنذار الغارات الجوية الذي استمر 10 ساعات تقريبا إلا الساعة 11:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0920 بتوقيت جرينتش).