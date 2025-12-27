اتهامات فساد تطال نواباً أوكرانيين وفشل محاولة مداهمة البرلمان





وجهت وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية الاتهام لعدد من النواب بتلقي رشاوى، وحاولت مداهمة مكاتب في البرلمان إلا أن القوى الأمنية منعتها، وذلك بُعيد توجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطّة إنهاء الحرب.

وقالت الوكالة على تطبيق تلغرام إنها "كشفت مجموعة إجرامية منظمة تضم نوابا حاليين تلقوا بشكل منهجي منافع غير مشروعة" مقابل تصويتهم في البرلمان، وإن محققيها حاولوا تفتيش مكاتب للجان برلمانية في كييف، لكن قوات الأمن منعتهم.

من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إنه سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم غد الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف أمام الصحفيين أنه سيناقش مع ترامب الضمانات الأمنية لأوكرانيا أثناء المحادثات، وأن الخطة المؤلفة من 20 نقطة الخاضعة للمناقشة "جاهزة بنسبة نحو 90 %".

وذكر أنه ستتم مناقشة "اتفاق اقتصادي"، لكنه أضاف أنه لا يمكنه تأكيد "ما إذا كان سيتم وضع الصيغة النهائية لأي شيء بحلول النهاية".

ولفت إلى أن الجانب الأوكراني سيطرح "مسائل تتعرض بالأراضي".

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا "تود أن يشارك الأوروبيون"، لكنه شكك في مدى إمكانية حدوث هذا في غضون مهلة قصيرة.

وتابع: "يجب علينا، بلا شك، إيجاد صيغة في المستقبل القريب لا تقتصر فيها المشاركة على أوكرانيا والولايات المتحدة فقط، بل أن تكون أوروبا ممثلة أيضا."

ومن جانبه، أفاد البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأوكراني في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأحد.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثنائي في الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش)، ويهدف إلى مواصلة المناقشات حول الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولم يتضح ما إذا كانت ستجرى أي محادثات مع روسيا، حيث لم يرد ذكر لموسكو في إعلان البيت الأبيض.

ويعد هذا الاجتماع المُعلن عنه أحدث تطور في جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي استمرت قرابة أربع سنوات، لكن هذه الجهود اصطدمت بمطالب متضاربة بشدة من جانب موسكو وكييف.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن أشار أمس الأول الخميس إلى أنه أجرى "حوارا جيدا" مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين يوم الجمعة إن الكرملين كان على اتصال بالفعل بممثلي الولايات المتحدة منذ أن اجتمع المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف مؤخرا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في فلوريدا.

وأضاف بيسكوف بأنه قد "تم الاتفاق على مواصلة الحوار".