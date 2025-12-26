أوكرانيا تضرب روسيا بالمسيّرات و«ستورم شادو»

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، استهداف مصفاة نوفوشاختينسك لتكرير النفط في منطقة روستوف الروسية بصواريخ ستورم شادو.
وقال جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيّرة محلية الصنع بعيدة المدى ضربت خزانات المنتجات النفطية في ميناء تيمريوك الروسي بمنطقة كراسنودار، ومحطة لمعالجة الغاز في أورينبورج جنوب غرب روسيا.
من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ترى تقدماً بطيئاً لكن ثابتاً في محادثات السلام مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وأضافت: «في عملية التفاوض حول تسوية النزاع الأوكراني هناك تقدم بطيء ولكنه ثابت». وتابعت أن القوى الأوروبية الغربية تحاول نسف هذا التقدم، واقترحت أن تتصدى الولايات المتحدة لمثل هذه التحركات.