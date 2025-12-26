أوكرانيا تضرب روسيا بالمسيّرات و«ستورم شادو»

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، استهداف ⁠مصفاة نوفوشاختينسك لتكرير النفط في منطقة ​روستوف الروسية ​بصواريخ ​ستورم شادو.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيّرة محلية الصنع بعيدة المدى ​ضربت خزانات المنتجات النفطية في ​ميناء تيمريوك الروسي بمنطقة ​كراسنودار، ومحطة لمعالجة الغاز في أورينبورج جنوب غرب روسيا.

من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ترى تقدماً بطيئاً لكن ⁠ثابتاً في محادثات السلام مع الولايات المتحدة بشأن ​أوكرانيا.

وأضافت: «في ​عملية التفاوض ​حول تسوية النزاع ‌الأوكراني هناك ​تقدم ​بطيء ولكنه ثابت». وتابعت أن القوى ‍الأوروبية الغربية تحاول نسف هذا التقدم، واقترحت أن تتصدى الولايات ‍المتحدة لمثل هذه التحركات.