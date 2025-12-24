زيلينسكي يرفض التنازل عن "دونيتسك وزابوريجيا" ويطلب قمة مع ترامب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، فشل المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين في التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل المتعلقة بالأراضي، وذلك خلال المحادثات المكثفة الرامية لوضع حد للحرب مع روسيا، ودعا زيلينسكي إلى رفع مستوى النقاش ليتم بحثه مباشرة بين القادة، نظراً لحساسية الملفات العالقة.

وقال زيلينسكي في تصريحاته: "لم نصل إلى توافق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بأراضي منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية"، مضيفاً: "نحن على استعداد لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة على مستوى القادة للتعامل مع هذه المسائل الحساسة؛ إذ لا يمكن حسم قضايا مثل السيادة الإقليمية إلا على هذا المستوى".

خلافات حول "خطة الـ 20 نقطة" وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس من المفاوضات التي يقودها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حيث تتضمن مسودة الاتفاق الحالية نحو 20 نقطة

ورغم إشارة زيلينسكي إلى أن "90% من المطالب الأوكرانية" قد أُدرجت بالفعل في المسودة، إلا أن الـ 10% المتبقية تشكل حجر العثرة الأكبر؛ إذ تتعلق بالسيادة الكاملة على المناطق التي تسيطر عليها روسيا حالياً.

مقترح المنطقة الاقتصادية وأزمة زابوريجيا وتشير التقارير إلى أن واشنطن طرحت أفكاراً وصفت بالبديلة، من بينها تحويل أجزاء من إقليم دونباس إلى "منطقة اقتصادية حرة" أو إيجاد صيغة لـ "إدارة مشتركة" لمحطة زابوريجيا النووية لضمان أمن الطاقة العالمي. ومع ذلك، لا تزال كييف تتمسك بموقفها الرافض لأي تنازلات قانونية قد تُفسر على أنها تخلٍ دائم عن أراضيها.

ترقب لقمة مرتقبة ولم يوضح الرئيس الأوكراني ما إذا كان الاجتماع الذي يقترحه سيشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لمح إلى أن الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب لإنهاء الحرب تتطلب "قراراً سيادياً كبيراً" قد لا يكتمل إلا بلقاء مباشر بين رؤساء الدول.

ويراقب المحللون باهتمام ما إذا كانت إدارة ترامب ستنجح في إقناع زيلينسكي بالقبول بـ "تسوية واقعية" مقابل ضمانات أمنية طويلة الأمد، وهو ما قد يتضح عقب القمة المرتقبة التي يطالب بها الجانب الأوكراني.