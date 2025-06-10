هجوم روسي غير مسبوق على أوكرانيا بمسيّرات وصواريخ

أطلقت روسيا عدداً قياسياً من المسيّرات باتّجاه أوكرانيا بلغ 479، وأعلنت أن قواتها سيطرت على مزيد من الأراضي في منطقة دنيبروبتروفسك الواقعة في شرق وسط أوكرانيا، وذكر الكرملين أن العمليات هناك تهدف جزئياً إلى إنشاء «منطقة عازلة»، بينما تبنّت كييف هجوماً على مصنع في روسيا يقع على بعد مئات الكيلومترات شرق موسكو.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن روسيا أطلقت 479 طائرة مسيرة على أوكرانيا في أكبر هجوم ليلي بالطائرات المسيرة منذ بداية الحرب.

وقال البيان، إنه بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، أطلقت روسيا 20 صاروخاً من طُرز مختلفة على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن القصف استهدف بشكل رئيسي المناطق في وسط وغرب أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت عدداً من الطائرات المسيرة و19 صاروخاً أثناء تحليقها، مشيرة إلى أن 10 فقط من الطائرات المسيرة أو الصواريخ أصابت أهدافها.

في الأثناء، أعلنت موسكو أنها سيطرت على مزيد من الأراضي في منطقة دنيبروبتروفسك الواقعة في شرق وسط أوكرانيا، وذكر الكرملين أن العمليات هناك تهدف جزئيا إلى إنشاء «منطقة عازلة».

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية «واصلت التقدم في عمق دفاعات» أوكرانيا ووسعت مساحة الأراضي التي تسيطر عليها في دنيبروبتروفسك.

وأوضحت أوكرانيا أن قواتها لا تزال تسيطر على جزء من الجبهة قرب الحدود الشرقية لمدينة دنيبروبتروفسك.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تسعى لإنشاء منطقة عازلة من خلال التقدم في دنيبروبتروفسك: «بلا شك... هذا جزء من الأمر».

وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن هجوم دنيبروبتروفسك يُظهر أنه إذا لم تسلّم أوكرانيا بالمكاسب التي حققتها روسيا على الأرض خلال محادثات السلام، فإن قوات موسكو ستواصل تقدمها.

وأفادت موسكو بأن ضرباتها تأتي في إطار ردّها المتواصل على هجوم أوكراني استهدف قاذفات تابعة لها في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك في سيبيريا.

وألحقت الهجمات الروسية التي وقعت ليلاً أضراراً بعدد من المناطق الأوكرانية. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو عدد كبير من الضحايا.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربة خلال الليل على مصنع للإلكترونيات ينتج جزءاً من المسيرات الروسية في مدينة تشيبوكساري في منطقة تشوفاشيا، على بعد نحو 600 كلم شرق موسكو.

وأفاد مسؤولون روس بأن المنشأة اضطرت لتعليق الإنتاج مؤقتاً بعد الهجوم.