أوكرانيا مستعدة لإجراء انتخابات وروسيا ترحب بتصريحات ترامب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد لإجراء انتخابات خلال 60 إلى 90 يوماً، حتى في ظل استمرار الحرب مع روسيا، إذا تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا من ضمان الأمن اللازم لإجراء التصويت.

وأضاف: لدي الإرادة والاستعداد الشخصي لذلك. ولفت إلى أن إجراء الانتخابات سيتطلب تعديل قانون الانتخابات الأوكراني، وطلب من نواب كتلته البرلمانية إعداد التعديلات اللازمة. وأوضح زيلينسكي أن مسؤولين أوكرانيين سيجرون محادثات مع نظراء لهم أمريكيين حول قضايا إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بعد الحرب، وذلك في إطار خطة أوسع للسلام مع روسيا. وأضاف أن إطار العمل لخطة السلام المكون من 20 نقطة سوف يسلم قريباً إلى الولايات المتحدة.

على صعيد متصل، أشاد الكرملين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقاده زيلينسكي، ودعوته لتقديم تنازلات لروسيا، وذلك في حوار مع صحيفة بوليتيكو الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تعليقات ترامب على مسائل عضوية حلف شمال الأطلسي والأراضي وقضية كيفية خسارة أوكرانيا للأراضي تتماشى مع مفاهيمنا. وأشار إلى أن ترامب ذكر أيضاً سعى أوكرانيا للانضمام للناتو بصفته سبباً للصراع، وقال إن هذا كان أمراً مهماً من أجل الحل السلمي. كما رحب بيسكوف باستعداد زيلينسكي لإجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفاً ذلك بالأمر الجديد، مضيفاً أنه يتماشى مع الدعوات المتكررة من جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

في السياق، أعلنت الحكومة الفرنسية، أن تحالف الراغبين سيبحث اليوم الخميس الضمانات الأمنية لكييف. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون: سيتيح اجتماع التحالف الذي تترأسه فرنسا والمملكة المتحدة، إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمساهمة الأمريكية الكبيرة.

في الأثناء، بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحرب في أوكرانيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريديريش ميرتس، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة ركزت على محاولة إحراز تقدم في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا.

ميدانياً، قال فلاديمير سالدو الحاكم الذي عينته روسيا في منطقة خيرسون، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب اثنان جراء قصف أوكراني لمستشفى في الجزء الخاضع لسيطرة موسكو من المنطقة. وجميع القتلى والجرحى من العاملين في المنشأة الطبية. وذكر سالدو في منشور على تطبيق تلغرام: يتلقى المصابون الرعاية الطبية، ويرقد رجل مصاب بجروح خطيرة في العناية المركزة.

كما قال الجيش الأوكراني، إنه يصد هجوماً روسياً مدرعاً على مدينة بوكروفسك شرق البلاد. وذكر الفيلق السابع للاستجابة السريعة التابع للجيش على منصة فيسبوك: استخدم الروس سيارات ودراجات نارية ومركبات مدرعة.. حاولت المركبات الاقتحام من الجنوب إلى الجزء الشمالي من المدينة. وقال ميكولا كوليسنيك نائب وزير الطاقة الأوكراني، إن طائرات روسية مسيرة قصفت منظومة نقل الغاز في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة البولندية، إن البلاد سوف تسلم مقاتلات ميج - 29 المتبقية لأوكرانيا، مقابل تقنية صواريخ ومسيرات جديدة، ووصفت الخطوة بأنها تبرع.

وأضافت هيئة الأركان العامة، أن تسليم المقاتلات التي يعتقد أن عددها أقل من 12 طائرة، يأتي في إطار سياسة الحلفاء لدعم أوكرانيا وللحفاظ على الأمن في الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي.

كما توقع معهد كيل الألماني للأبحاث، أن تصل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، في ظل عدم قدرة الدول الأوروبية التي تقدم الجزء الأكبر منها حالياً على تعويض توقف المساعدات الأمريكية.

وأشار رئيس فريق معهد كيل، كريستوف تريبيش، في بيان إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة حتى أكتوبر، لم تتمكن أوروبا من إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام 2025. وقال تريبيش: إذا استمر هذا التباطؤ في الشهرين المقبلين، سيكون عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب.