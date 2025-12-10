زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا بعد انتقادات ترامب

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء استعداده لتنظيم انتخابات في أوكرانيا إن توافرت الظروف الأمنية، عقب توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادا له بهذا الشأن، وأعلن أنه سيرسل لواشنطن مقترحه المعدّل للخطة الأميركية لإنهاء الحرب.

على وقع ضغوط ترامب الساعي لإبرام اتفاق سلام، أجرى زيلينسكي الاثنين محادثات في لندن وبروكسل مع قادة أوروبيين أبدوا تضامنهم مع كييف.

وقال زيلينسكي في تصريح لصحافيين بعد جولة قادته إلى عواصم أوروبية عمل خلالها على حشد دعم حلفائه "نحن نعمل اليوم (الثلاثاء) وسنواصل (العمل) غدا (الأربعاء). أعتقد أننا سنسلّمه غدا"، في إشارة إلى مقترحه المعدّل للخطة الأميركية.

في وقت سابق، اتّهم ترامب زيلينسكي بأنه "لم يقرأ" المقترحات الأخيرة لإدارته، وقال إن روسيا لديها الأفضلية في النزاع، وذلك في مقابلة أجراها معه موقع بوليتيكو الإخباري نُشرت الثلاثاء.

واتّهم ترامب كييف باستغلال الحرب لتجنب إجراء انتخابات. ولم تنظم في أوكرانيا أي انتخابات منذ بدء الحرب إذ تفرض السلطات مذاك الحين الأحكام العرفية.

وقال ترامب "يتحدثون عن ديمقراطية، لكن الأمور بلغت حدا لم يعد فيه النظام ديمقراطيا".

ويحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية التي لولاها لكان تعيّن إجراء الاستحقاق الرئاسي في مارس 2024.

لكن زيلينسكي، وبعد الانتقادات التي وجّهها إليه ترامب الثلاثاء، أبدى استعداده لتنظيم انتخابات جديدة.

وقال زيلينسكي في تصريح للصحافيين "أنا مستعد للانتخابات"، لافتا إلى أنه طلب من نواب إعداد "مقترحات تتّصل بإمكان تعديل الأسس التشريعية وقوانين الانتخاب في ظل الأحكام العرفية" التي أُعلنت عقب الحرب .

لكنه استدرك "أطلب صراحة من الولايات المتحدة مساعدتي، وربما مع الزملاء الأوروبيين، في ضمان الأمن لإجراء الانتخابات".

وعلّقت وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو على تصريحات زيلينسكي قائلة "هذا سلوك شجاع وديمقراطي ويشير إلى مقاومة الحرب".