زيلينسكي يهرب من خطة ترامب ويطلب الدعم العسكري لرفض التنازل عن الأراضي!

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي اليوم الاثنين في بروكسل، الأمين العام للحلف مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت يتعرض فيه زيلينسكي لانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن نظيره الأوكراني لم يطلع على خطته لإنهاء النزاع.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي زيلينسكي اليوم الاثنين في لندن حلفاءه الأوروبيين: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ويُفترض أن يتلقى زيلينسكي تقريراً نهائياً من مفاوضيه اليوم الاثنين في لندن، وذلك بعد مشاورات منفصلة بين الأميركيين والروس، ثم جولات أخرى من المحادثات الأميركية الأوكرانية في نهاية هذا الأسبوع في فلوريدا.

وقد أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى بأنّ مسألة الأراضي لا تزال "الأكثر تعقيداً" في المفاوضات، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد المسؤول أن هذا المطلب "لا يزال قائماً، وهو النقطة الأكثر تعقيداً" في مسار السلام، مشيراً إلى أن فلاديمير بوتين لا يريد إبرام اتفاق من دون انتزاع أراضٍ.

وفي سياق متصل، قال المسؤول الأوكراني إنّ واشنطن تضغط على أوكرانيا لقبول مقترح إنهاء الحرب "بشكل أسرع".

وأضاف انّ "الأميركيين يمارسون ضغوطاً ويطالبون الأوكرانيين بالإسراع في ردّهم" على المقترح، لكن الجانب الأوكراني "لا يمكنه القبول بأي مقترح من دون دراسة تفاصيله"، حيث أبلغ الأوكرانيون المفاوضين الأميركيين بضرورة بذل مزيد من الجهود والبحث عن أفكار جديدة.