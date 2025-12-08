ترامب يفضح زيلينسكي في لندن.. هل يتجه المقترح الأمريكي لخدمة مصالح موسكو؟

يلتقي فولوديمير زيلينسكي الاثنين في لندن، حلفاءه الأوروبيين كير ستارمر وإيمانويل ماكرون وفريدريش ميرتس، في وقت يتلقى انتقادات من دونالد ترامب لعدم اطلاعه على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء النزاع، والذي تجري موسكو وكييف مفاوضات منفصلة بشأنه.

يستقبل ستارمر الرئيس الأوكراني إلى جانب ماكرون وميرتس. وكتب ماكرون على منصة إكس السبت، أنّ اللقاء يهدف إلى "تقييم المفاوضات المستمرة في إطار الوساطة الأميركية"، واعدًا بـ"مواصلة الضغط على روسيا لإجبارها على القبول بالسلام".

في الوقت نفسه، يُتوقَّع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر واشنطن للقاء نظيرها الأميركي ماركو روبيو، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت إثر الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنه من المتوقع أن تؤكد بريطانيا والولايات المتحدة "التزامهما بالتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا"، مضيفة أن لندن تدعم "جهود ترامب المتواصلة لضمان سلام عادل ودائم".

تفاصيل الخطة والانتقادات

تأتي هذه الاجتماعات عقب لقاءات في ميامي بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بشأن الخطة التي أعلنها ترامب قبل ثلاثة أسابيع، والهادفة إلى التوصل إلى حلّ ينهي الحرب.

وأعلن زيلينسكي السبت أنه أجرى مكالمة هاتفية "جوهرية وبناءة" مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومفاوضيه الذين أُرسلوا إلى فلوريدا.

وأوضح أنه "تمّ تناول القضايا الرئيسية التي يمكن أن تضمن إنهاء إراقة الدماء وخطر عدم وفاء روسيا بوعودها".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن ثمة تفاهمًا مع أوكرانيا على أن "أي تقدم فعلي نحو اتفاق يعتمد على استعداد روسيا للالتزام الجاد بسلام دائم".

منذ طرح الخطة الأميركية قبل ثلاثة أسابيع، تسعى القوى الأوروبية المتحالفة مع كييف إلى إيصال صوتها.

وفي اجتماع عُقد في جنيف نهاية نوفمبر، حاولت هذه القوى تعديل نص يُنظر إليه على أنه مؤيد لروسيا بشدة، إذ تولى صوغه ويتكوف المقرّب من ترامب والذي يُقال إنه مقرب من موسكو أيضاً، إذ زار روسيا مراراً خلال العام الماضي

التقى ويتكوف وكوشنر الأسبوع الماضي فلاديميربوتين، وتحدث الكرملين عن بعض التقدم، رغم أنّ "الكثير من العمل" لا يزال مطلوباً.

ورداً على سؤال خلال احتفال أقيم في واشنطن مساء الأحد، انتقد ترامب، الذي يبعث بإشارات مُتضاربة إلى زيلينسكي، نظيره الأوكراني لعدم "اطلاعه" على خطته لأوكرانيا.

وقال ترامب: "تحدثت مع الرئيس بوتين ومع القادة الأوكرانيين ،بمن فيهم زيلينسكي ، ويجب أن أقول إنني أشعر ببعض الخيبة لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".

وأضاف الملياردير الجمهوري الذي يتقرّب من موسكو منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل نحو عام: "إنّ ذلك يُناسب روسيا، أعتقد أن روسيا تُفضّل أن يكون لها البلد بأكمله"، لكنني "لست متأكداً من أنّ ذلك يُناسب زيلينسكي".

من جانبه، اعتبر الكرملين أن "التعديلات" الواردة في "استراتيجية الأمن القومي الجديدة" التي كشف عنها البيت الأبيض الجمعة "تتماشى إلى حد بعيد مع رؤيته".

ويتناول هذا النص المؤلف من نحو ثلاثين صفحة أوروبا، منتقداً ما يصفه بـ"محو الحضارة" الناجم عن الهجرة، ويشدد على عدم توسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ميدانياً في أوكرانيا، أصيب تسعة أشخاص في ضربات نُسبت إلى روسيا ليل الأحد الاثنين، هم سبعة في منطقة سومي (شمال شرق) واثنان في تشيرنيهيف (شمال).