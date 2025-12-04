حراك دولي مكثف لإنهاء حرب أوكرانيا

كشف الكرملين أنه لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، بعد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في موسكو.

واعتبر الكرملين أن المكاسب الميدانية التي حققها الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة على الجبهة قد أثّرت في المحادثات حول أوكرانيا، وذلك غداة لقاء بوتين ويتكوف. وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن نجاحات الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة في ساحة المعركة أثّرت في سير المفاوضات وطبيعتها.

وأصر الكرملين على أن تظل تفاصيل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء محتمل للحرب في أوكرانيا في نطاق السرية. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «كلما أجريت تلك المحادثات بهدوء، كانت مثمرة أكثر، سنتمسك بهذا المبدأ، ونأمل أن يتمسك به أيضاً نظراؤنا الأمريكيون.

نحن مستعدون للقاء بقدر ما هو مطلوب للتوصل لتسوية للسلام». وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، ورفض أخرى، لافتاً إلى أن روسيا مستعدة للقاء مفاوضين أمريكيين مهما استغرق الأمر للتوصل إلى اتفاق.

وأعلن الكرملين أن طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل مسألة أساسية في المحادثات التي جرت في موسكو بين روسيا ووفد أمريكي رفيع، من دون أن تفضي إلى أي اختراق. وقال أوشاكوف إن مشاركة كييف في الحلف كانت إحدى المسائل الأساسية، وقد نوقشت.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات. وقال روبيو: «ما حاولنا القيام به، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم فيه، هو معرفة ما يمكن أن يتعايش معه الأوكرانيون، والذي يمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تأمل أن تسمح لهم التسوية ليس فقط بإعادة بناء اقتصادهم، بل أيضاً بالازدهار كدولة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كبير مفاوضي بلاده رستم عمروف سيجتمع مع ممثلين للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسيحضر ليلتقي في الولايات المتحدة مبعوثي الرئيس الأمريكي اللذين التقيا بوتين في موسكو.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن روسيا لا تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر التفاوض. وكتبت الوزارة عبر منصة «إكس»: «نرحب بكل المناقشات الرامية إلى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا. ببساطة، لا نرى في الوقت الحالي أي تحول في موقف روسيا التفاوضي».

الأصول المجمدة

على صعيد متصل، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً قانونياً منتظراً، يوضح كيفية إتاحة الأصول الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على شكل قرض. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: «نحن بصدد طرح حلول للمساعدة في تغطية الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين. نقترح تدبير قرض لتمويل التعويضات، باستخدام الأرصدة النقدية من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، مع توفير ضمانات قوية لدولنا الأعضاء. نحن بصدد زيادة كلفة الحرب التي تشنها روسيا. وينبغي أن يشكل ذلك حافزاً إضافياً يدفع روسيا إلى الانخراط في المفاوضات».