قال مسؤولون أوكرانيون، إن هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح أمس. وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن شخصين قُتلا في الهجمات. وأفاد العمدة فيتالي كليتشكو بأن 29 شخصاً أصيبوا، مشيراً إلى أن أجزاء الحطام المتساقط من المسيرات الروسية التي تم اعتراضها وقعت على المنازل السكنية.

وأضاف أن الجزء الغربي من كييف فقد الكهرباء. وأسفر هجوم آخر بصواريخ ومسيرات على منطقة كييف الكبرى التي تحيط بالعاصمة، عن مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص. وأسفرت الغارات الليلية والضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا عن قطع التيار الكهربائي عن 600 ألف شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة.

بدوره ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات، عندما ضربت روسيا أوكرانيا مجدداً بـ36 صاروخاً ونحو 600 طائرة مسيرة. وأضاف الرئيس الأوكراني أن الأهداف الرئيسية للهجمات كانت البنية التحتية للطاقة وأهدافاً مدنية.

وتحدث زيلينسكي أيضاً عن أضرار واسعة وحرائق في مبانٍ سكنية في كييف والمناطق المحيطة بها، وأكد مجدداً دعوته لحلفاء أوكرانيا لتعزيز دفاعاتهم. وكتب زيلينسكي على «إكس»: يجب أن نعمل بدون إضاعة يوم واحد لضمان أن هناك ما يكفي من الصواريخ في أنظمتنا الدفاعية الجوية، وأن يكون كل ما هو ضروري لحمايتنا والضغط على روسيا موجوداً.

في الغضون، قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني، إن أوكرانيا استهدفت ناقلتين من أسطول الظل الروسي بطائرات مسيرة في البحر الأسود. وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن العملية المشتركة نفذها جهاز الأمن والبحرية الأوكرانية، مضيفاً: تظهر لقطات الفيديو أن أضراراً جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعلياً.. وهذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي، كما اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضٍ مقاطعات عدة.

سياسياً، قال زيلينسكي، إن وفداً برئاسة أمين المجلس الوطني للأمن والدفاع، رستم أوميروف، توجه إلى الولايات المتحدة لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب. وكتب زيلينسكي على موقع «إكس»: قدم رستم تقريراً، والمهمة واضحة؛ العمل بسرعة وبشكل جوهري على الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب، متوقعاً التوصل لحل اليوم الأحد بشأن نتائج الاجتماعات السابقة مع الولايات المتحدة في جنيف.

على صعيد متصل، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصدر مطلع، أن وفداً أوكرانياً توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة السلام الأمريكية. وقالت بلومبرغ إنه من المتوقع أن يجتمع الوفد الأوكراني مع المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في فلوريدا.

في الأثناء، يغيب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقرر الأسبوع المقبل في بروكسل، وفق ما أفادت مصادر مقربة منه، في وقت تستمر المفاوضات في شأن خطة تهدف إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقالت المصادر المطلعة -مشترطة دعم كشف هويتها- إن كريستوفر لانداو، مساعد روبيو، سيمثل الولايات المتحدة في اجتماع الحلفاء في بروكسل. ومن المنتظر أن يلتقي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الأسبوع المقبل، في موسكو للتباحث في خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا.