بعد أمريكا.. سفارات غربية تغلق أبوابها في كييف

أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية عن إغلاق سفاراتها في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء، تحسباً لهجوم روسي كبير.

وأغلقت سفارات اليونان وإسبانيا وإيطاليا كييف أبوابها أمام المواطنين، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار فى العاصمة لعدة مرات.

وأفادت السفارة اليونانية بكييف، في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، بأنها ستقوم بإغلاق أبوابها يوم الأربعاء لدواع أمنية، كما أعلنت وسائل إعلام إسبانية أنه سيتم إغلاق سفارة مدريد في العاصمة الأوكرانية عقب تلقي معلومات تفيد باحتمال وقوع هجوم جوي كبير.

ويأتي قرار اليونان وإسبانيا عقب إعلان مماثل من السفارة الأمريكية في كييف عن إغلاق أبوابها، بعد تلقي معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل.

بينما أعلنت السفارة الإيطالية أنها لن تستقبل الزوار حتى نهاية اليوم، بعدما أفادت البعثة الدبلوماسية الأمريكية بخطر وقوع هجمات خطيرة على المدينة خلال 20 نوفمبر.

وفي وقت سابق، قال قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس، إن السفارة الأمريكية في كييف تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل يوم الأربعاء وستغلق أبوابها.

وأضاف البيان: "السفارة الأمريكية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية".

يأتي التحذير بعد يوم من استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية من طراز أتاكمس لضرب أراض روسية مستغلة تصريح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته.

وفي ضوء هذا القرار، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم أمس الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، حيث قال الكرملين تعليقاً على توقيع المرسوم الرئاسي بشأن سياسة الردع النووي، إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمراً ضرورياً لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن.