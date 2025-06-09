زيلينسكي يتعهد بمواصلة تبادل الأسرى مع روسيا





تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بمواصلة تبادل الأسرى مع روسيا، وقال إن أي عدم التزام من جانب موسكو بالاتفاقيات الإنسانية يلقي بظلال من الشك على جهود الولايات المتحدة وغيرها لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وطالب زيلينسكي أيضا الأوكرانيين بضرورة الانتباه للتحذيرات من الغارات الجوية في أعقاب هجمات جوية روسية مكثفة.

تأتي تصريحاته بعد يوم من اتهام مسؤولين روس أوكرانيا بتأجيل أحدث عملية تبادل أسرى إلى أجل غير مسمى. وكان مسؤول أوكراني قد نفى بالفعل هذا الزعم الروسي.

وفي كلمته المصورة المسائية، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لم تتلق بعد القائمة الكاملة للأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات في تركيا.

وأضاف "لذلك، وكما هو الحال دائما حتى في هذه الأمور، يحاول الجانب الروسي ممارسة نوع من الألاعيب السياسية والإعلامية القذرة".

وتابع "المهم هو التوصل إلى نتيجة وضمان عودة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم. نعتقد أن عمليات التبادل ستستمر وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وقال "إذا لم يلتزم الروس بالاتفاقيات، حتى في المسائل الإنسانية، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك على جميع الجهود الدولية، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة في المحادثات والمسائل الدبلوماسية".