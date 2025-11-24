زيلينسكي: المفاوضات الأمريكية يجب أن تحقق السلام الدائم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية السلام الحالية التي تقودها الولايات المتحدة لأوكرانيا يجب دراستها بعناية لكي تضمن تحقيق السلام الدائم والأمن.

وأضاف، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن "أوكرانيا تعمل بشكل بناء قدر الإمكان".

وفي وقت سابق، تحدث زيلينسكي إلى "قمة منصة القرم الدولية" في ستوكهولم عبر رابط فيديو.

وقال زيلينسكي للمؤتمر إنه من المهم للغاية تأييد المبادئ التي تقوم عليها أوروبا وهي أنه "لا يمكن تغيير الحدود بالقوة، وأنه لا يمكن أن يهرب مجرمو الحرب من العدالة، وأنه يتعين على المعتدي أن يدفع بشكل كامل ثمن الحرب".

وتابع أن القرارات بشأن الأصول الروسية المجمدة ضرورية لهذا السبب.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما التقى ممثلون عن الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لعقد محادثات رفيعة المستوى في جنيف "الأحد" لبحث مقترح السلام الجديد الذي طرحته واشنطن لإنهاء الحرب.





