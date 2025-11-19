مستوحاة من اتفاق غزة.. خطة أمريكية سرية لإنهاء حرب أوكرانيا

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيداً عن الأضواء، على إعداد خطة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بالتشاور المباشر مع روسيا، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وروس، وتكتسب الخطة، المؤلفة من 28 بنداً، أهميتها من كونها مستوحاة من الجهود التي قادها ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ملامح الخطة

تشير مصادر "أكسيوس" إلى أن بنود الخطة تُقسم إلى أربعة محاور رئيسية: إرساء السلام في أوكرانيا، ضمانات الأمن، الأمن الأوروبي، ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا وأوكرانيا من جهة أخرى.

لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل الخطة مع الملفات الحساسة، وعلى رأسها مسألة السيطرة الإقليمية في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية ببطء، مع أنها ما تزال تسيطر على مساحة أقل بكثير مما يطالب به الكرملين.

مباحثات خلف الكواليس

يقود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، عملية صياغة الخطة، وقد ناقشها بشكل معمّق مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، مدير صندوق الثروة السيادية الروسي وأحد أبرز المنخرطين في الدبلوماسية الخاصة بالملف الأوكراني.

وقال دميترييف للموقع إنه أمضى ثلاثة أيام مع ويتكوف وفريق ترامب خلال زيارة إلى ميامي بين 24 و26 أكتوبر الماضي، مؤكداً أنه يشعر للمرة الأولى بأن "الموقف الروسي مسموع فعلاً".

وفي المقابل، أكد مسؤول أوكراني أن ويتكوف عرض الخطوط العريضة للخطة على مستشار الأمن القومي للرئيس زيلينسكي، رستم عمروف، خلال اجتماع في ميامي هذا الأسبوع، قائلاً: "نعلم أن الأمريكيين يعملون على شيء ما".

مقاربة أمريكية جديدة

ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب يعتبر أن الوقت قد حان "لإسكات صوت البنادق والتوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب العبثية"، شرط إبداء جميع الأطراف قدراً من المرونة.

ويرى دميترييف أن جوهر المبادرة يقوم على البناء على التفاهمات التي توصل إليها ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في ألاسكا في أغسطس الماضي، بهدف بلورة مقترح لا يقتصر على معالجة الصراع في أوكرانيا، بل يشمل أيضاً إعادة العلاقات الأمريكية – الروسية إلى مسارها وتلبية الهواجس الأمنية الروسية.

ويقول: "الإطار المقترح أوسع بكثير... فهو يبحث كيفية تحقيق أمن دائم في أوروبا، وليس فقط في أوكرانيا". وتعمل الأطراف على إعداد وثيقة مكتوبة قبل عقد لقاء جديد بين ترامب وبوتين، فيما لا تزال القمة المقترحة في بودابست قيد الانتظار.

نقطة توتر مع الأوروبيين

وأكد دميترييف أن هذه الجهود لا علاقة لها بالمبادرة التي تقودها بريطانيا لصياغة خطة سلام على غرار اتفاق غزة، معتبراً أنها "محكوم عليها بالفشل لأنها تتجاهل الموقف الروسي".

وأشار إلى أن واشنطن تعمل حالياً على شرح "فوائد" الخطة الجديدة للأوكرانيين والأوروبيين، في ظل ما يعتبره "تزايد نفوذ موسكو على ساحة المعركة".

وقال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض بدأ فعلياً إطلاع الحلفاء الأوروبيين والأوكرانيين على تفاصيل المبادرة، موضحاً أنها ستخضع لتعديلات تبعاً لملاحظات الأطراف المختلفة. وأضاف: "نعتقد أن التوقيت مناسب للخطة، لكن يجب على الجميع التحلي بالواقعية والعملية".