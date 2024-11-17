أوكرانيا تسعى لطي صفحة الحرب مع روسيا خلال 2025

في تطور جديد يفتح نافذة أمل في إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، كشفت كييف عن أنها ستفعل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية خلال العام 2025، فيما شددت مجموعة السبع على أن موسكو تمثل العقبة الوحيدة أمام تحقيق سلام عادل في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية.

وأضاف زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بإبرام اتفاق سلام، مشيراً إلى أن من المناسب لموسكو الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الاستمرار في القتال. وتابع في مقابلة إذاعية: من جانبنا، يتعين أن نفعل كل شيء حتى تنتهي هذه الحرب العام المقبل، وذلك عبر السبل الدبلوماسية.

وأوضح زيلينسكي، أن الحرب من المرجح أن تنتهي بشكل أسرع في عهد ترامب. وذكر زيلينسكي، أن القانون الأمريكي يمنعه من مقابلة ترامب قبل تنصيبه في 20 يناير، مضيفاً:

سنفعل كل ما يعتمد علينا لضمان عقد اجتماع، عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية في سبتمبر، سأتحدث فقط مع ترامب نفسه وليس أي مبعوث أو مستشار. واعترف زيلينسكي بصعوبة الوضع الميداني حالياً في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدماً.

وقال زيلينسكي إن الوضع صعب لعدة أسباب، أحدها التأخير لمدة تصل إلى عام في تجهيز الألوية، فيما يرجع جزئياً إلى أشهر تأخر خلالها الكونغرس الأمريكي في الموافقة على مساعدات لأوكرانيا. وأضاف أن بعض هذه الألوية ستنضم لساحة المعركة الآن.

عوائق سلام

على صعيد متصل، اعتبرت دول مجموعة السبع، أن موسكو هي العقبة الوحيدة أمام سلام عادل في أوكرانيا، في بيان صدر مع مرور ألف يوم على بدء الحرب. وأكد زعماء مجموعة السبع فرنسا والولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، دعمهم الثابت لأوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً.

ووفق البيان أكدت مجموعة السبع التزامها بفرض تكلفة باهظة على روسيا من خلال العقوبات وضبط الصادرات وتدابير أخرى فعالة، والبقاء متحدين بجانب أوكرانيا. وجاء في البيان الصادر عن إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، أن روسيا تبقى العقبة الوحيدة أمام سلام عادل ودائم.

وأضاف: بعد ألف يوم من الحرب، ندرك المعاناة الهائلة التي عانى منها الشعب الأوكراني، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهر الأوكرانيون مرونة وتصميماً لا مثيل لهما في الدفاع عن أرضهم وثقافتهم وشعبهم. وأشار الزعماء إلى الدعم الثابت لأوكرانيا، قائلين: نقف متضامنين ونسهم في نضالها من أجل السيادة والحرية والاستقلال وسلامة الأراضي وإعادة الإعمار.

سيطرة

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قريتي ماكاريفكا وخريخوريفكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية. وتقع ماكاريفكا إلى الجنوب من فيليكا نوفوسيلكا، بينما تقع خريخوريفكا، التي تطلق عليها موسكو اسمها السابق ليننسكوي، إلى الغرب من بلدة سيليدوف التي سيطرت عليها روسيا الشهر الماضي.

كما أفادت وزارة الدفاع، بأن أنظمة الدفاع الجوية الروسية، دمرت خلال الليل 34 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعات كورسك، وبريانسك، وبيلجورود، وكالوغا، وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: خلال الليلة قبل الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة.

، كما تم إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة، فوق كل من أراضي جمهورية القرم، ومقاطعات بيلجورود وكالوجا.