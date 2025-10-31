غارات روسية تحرم معظم أوكرانيا من الكهرباء

تسببت غارات روسية على بنى تحتية أوكرانية بانقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن جزء كبير من البلاد، كما أوقعت إصابات عدة، وفق السلطات الأوكرانية. وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية، سفيتلانا غرينتشوك، عبر الشبكات الاجتماعية، إن روسيا تشن مجدداً هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيرات على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.

موضحة أن البلاد فرضت قيوداً على إمدادات الكهرباء في مناطق مختلفة. وأشارت شركة دتيك المزودة للطاقة إلى أن تجهيزات المحطات الحرارية في مناطق أوكرانية عدة تضررت بشدة، منددة بثالث هجوم كبير على محطاتها الحرارية منذ مطلع أكتوبر.

إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة، و50 صاروخاً لمهاجمة أوكرانيا خلال الليل.

وذكر عبر منصة «إكس»، أن المسيرات والصواريخ أصابت منشآت للطاقة ومدنيين. وأضاف: «تم إسقاط العديد منها، لكن لسوء الحظ كانت هناك إصابات».

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 170 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليلة قبل الماضية.

وقال البيان: «دمرت أنظمة الدفاعات الجوية واعترضت 170 طائرة مسيرة أوكرانية». وأضاف البيان، إن الدفاعات الجوية دمرت 48 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و16 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و15 فوق مقاطعة كالوجا، و14 فوق مقاطعة روستوف، وعشر فوق مقاطعة كورسك.

بدوره صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات الروسية تطوق القوات الأوكرانية في مدينتين رئيسيتين بشرق أوكرانيا، وعرض التفاوض على اتفاق لاستسلامها، في حين نفت السلطات العسكرية الأوكرانية ذلك بشدة.

وخلال اجتماع مع جنود مصابين في مستشفى عسكري بموسكو، قال بوتين، إن الجيش الروسي مستعد لفتح ممرات آمنة للصحفيين الأوكرانيين والغربيين، ليتمكنوا من رؤية ما يجري بأعينهم. وأشار بوتين إلى أن القوات الأوكرانية محاصرة في مدينة بوكروفسك، وفي مدينة كوبيانسك.

سياسياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، إن واشنطن وبكين ستعملان معاً من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفاً:

«تحدثنا في هذا الأمر بشكل مطول، وسنعمل سوياً لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن ننجز أي شيء. ووفقاً لترامب فقد اتفق هو والرئيس الصيني على أن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود»، قائلاً: «ولكن شي سيساعدنا وسنعمل سوياً بشأن أوكرانيا».