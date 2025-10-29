زيلينسكي يطالب بعقوبات أمريكية أشد على روسيا

شددت كييف على استعدادها لإجراء محادثات سلام دون التنازل عن أراضٍ، فيما أعربت موسكو عن القلق من اعتزام فرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة لإجراء محادثات سلام، ولكنها لن تسحب قواتها من أراضٍ إضافية أولاً كما طالبت موسكو. وأضاف زيلينسكي في تصريحات لصحفيين، إنه مستعد لإجراء المحادثات في أي مكان باستثناء روسيا وحليفتها الوثيقة بيلاروسيا (روسيا البيضاء).

وأوضح زيلينسكي، أنه سعيد بحضور المحادثات، بما في ذلك في المجر، على الرغم من تحفظاته على بعض مواقف رئيس وزرائها فيكتور أوربان الذي قال إنه يعرقل كل شيء أمام أوكرانيا. وشدد زيلينسكي على أن أي قرار من شأنه إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يمكن اتخاذه من دون مشاركة أوكرانيا.

وحض زيلينسكي أعضاء الكونغرس الأمريكي على إقرار قيود أشد صرامة على روسيا بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل ثابت من حلفائها الأوروبيين لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وأبان زيلينسكي أن كييف وفرت التمويل اللازم لتغطية 70 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاج إلى استيراده من أجل فصل الشتاء المقبل. وطلب زيلينسكي من ترامب الضغط على الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لخفض دعمه لروسيا، عندما يلتقيان خلال هذا الأسبوع. ولفت زيلينسكي، إلى أن 200 جندي روسي تقريباً موجودون في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا.

إلى ذلك، صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا، مثيرة للقلق، داعياً الأوروبيين إلى التفكير فيما إذا كان الأمر يستحق التحالف.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، أن التوقف الحالي في المفاوضات مع أوكرانيا، يعود إلى عدم رغبة كييف بمواصلة العملية التفاوضية، قائلاً: التوقف الذي طرأ على المفاوضات بشأن أوكرانيا ناجم، في الواقع، عن إحجام نظام كييف عن مواصلة عملية التفاوض هذه، وإحجامه عن الإجابة عن الأسئلة التي طرحت من قبلنا، ومسودات الوثائق التي قدمناها، والمقترحات المتعلقة بصيغة العمل المستقبلية ضمن مختلف المجموعات.. وقد بقي كل هذا دون إجابة.

كما قال بيسكوف، إن روسيا تتابع تصريحات الرئيس الأمريكي، التي تدعو الدول إلى وقف شراء النفط الروسي، لكنه أكد أن شركاء موسكو سيقررون بأنفسهم ما إذا كانوا سيواصلون شراء منتجات الطاقة الروسية. وأضاف بيسكوف أن أي دولة مهتمة بالحصول على سلع أولية استراتيجية، مثل موارد الطاقة، بأعلى جودة وأفضل الأسعار التنافسية، فلديها روسيا.

كما أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه بناءً على أمر من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تستعد فرنسا لنشر قوة عسكرية قوامها ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف. وقال الجهاز، في بيان: بناء على تعليمات ماكرون، تستعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، لنشر وحدة عسكرية تصل إلى ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف.. سيتكون العمود الفقري للتشكيل من جنود العاصفة من الفيلق الأجنبي الفرنسي، ومعظمهم من دول أمريكا اللاتينية.

تطورات ميدانية

ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 26 من أصل 38 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق البلاد خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، باستخدام 38 طائرة مسيرة تم إطلاقها من منطقتي كورسك وأوريول الروسيتين.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين. كما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن رئيس شركة الطاقة الحكومية (نافتوجاز)، أن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة وقع خلال الليل وأسفر عن أضرار في منشآت للغاز تقع في منطقة بولتافا الأوكرانية.