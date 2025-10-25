أوكرانيا تطالب «الراغبين» بتزويدها بأسلحة بعيدة المدى

قبيل انعقاد اجتماع «تحالف الراغبين» الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى، للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب.

وأضاف زيلينسكي في لندن: «بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يتعين على قادة الدول الأوروبية المشاركة في تحالف الراغبين، الموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وأبلغ ستارمر القادة خلال اجتماع عقد في لندن: «يتعين علينا الاتفاق على إنجاز المهمة المتعلقة بالأصول السيادية الروسية وإطلاق العنان لمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل دفاع أوكرانيا..

بريطانيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذه القضية في أسرع وقت ممكن».ودعا ستارمر إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

على صعيد متصل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحلل أحدث سلسلة من العقوبات الغربية وستتصرف بما يتوافق مع مصالحها، وأضاف بيسكوف للصحفيين:

«في الوقت الحالي نقوم بتحليل العقوبات التي تم تحديدها والإعلان عنها، وبالطبع سنتصرف بما يخدم مصالحنا على أفضل وجه.. هذا هو جوهر أفعالنا.. نحن لا نعمل ضد أحد، بل من أجل مصالحنا الخاصة.. هذا ما سنفعله».

إلى ذلك، وصفت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنجا روجينيني، رد الجيش الليتواني وحلف شمال الأطلسي على آخر انتهاك روسي للمجال الجوي الليتواني بأنه محكم ومناسب.

وقالت روجينيني في فيلنيوس: «لقد أظهرت القوات المسلحة حقاً أنها تتخذ قرارات صعبة في الواقع.. وأظهر الحادث أننا مستعدون.. تم رفع حالة التأهب لمقاتلات الناتو على الفور، حيث قامت بحراسة ومراقبة المجال الجوي، ليس فقط لضمان الأمن، بل أيضاً لإيصال رسالة مفادها أننا لن نتسامح مع مثل هذا السلوك».

وكان الجيش الليتواني قد أعلن أن طائرتين روسيتين اخترقتا لفترة وجيزة المجال الجوي للدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطسي.في السياق، قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن انتهاك الأجواء الليتوانية كان استفزازاً متعمداً من روسيا.

وأضاف ميرتس عقب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «هذا انتهاك خطير آخر للمجال الجوي، لم يحدث بالصدفة، ولم يحدث مصادفة في هذا اليوم بالذات أيضاً، مضيفاً أن روسيا تستفز بذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله».

تطورات ميدانية

ميدانياً، أعلن الجيش الروسي سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا، حيث يواصل تحقيق مكاسب بطيئة في بعض المناطق. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على قرى بولوغيفكا في منطقة خاركيف ودرونيفكا وبرومين في منطقة دونيتسك، وبيرتشوترافنيفي في منطقة دنيبروبيتروفسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 111 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة قبل الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: «اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 111 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية».

إلى ذلك أصيب خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفل في غارات ليلة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على مبنى سكني في كراسنوغورسك في ضاحية موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال المسؤول المحلي، دميتري فولكوف، على «تليغرام»: «ضربت مسيَّرة ليلاً مبنى سكنياً»، محدداً أن الهجوم استهدف الطابق الرابع عشر. وأضاف: «أصيب خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفل».