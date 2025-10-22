صفقة "غريبن" المنتظرة..زيلينسكي في السويد لتأمين اتفاقية أسلحة جديدة مع "ساب"!

يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد الأربعاء، حيث سيعلن البلدان اتفاقاً "لتصدير" أسلحة، على ما أفادت به الحكومة السويدية في بيان.

ويلتقي زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ، المقر العام لشركة "ساب" للصناعات الدفاعية التي تنتج طائرات "غريبن" المطاردة.

وأضافت الحكومة: "في ختام اللقاء، يعقد كريسترسون وزيلينسكي مؤتمراً صحافياً مشتركاً للقيام بإعلان في مجالات صادرات الدفاع"، وسيكون ذلك عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكتب كريسترسون على منصة "إكس": "وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".

يُذكر أن السويد علّقت العام الماضي خططها لإرسال مقاتلات من طراز غريبن إلى أوكرانيا، وذلك رداً على طلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات "إف-16" الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السويد، التي تُعد واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، لترسيخ دورها في الأمن الأوروبي بعد انضمامها (أو قرب انضمامها) إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

إن الإعلان عن اتفاقية تصدير أسلحة يعزز التعاون الدفاعي بين البلدين، وقد يكون جزءاً من حزمة مساعدات عسكرية سويدية جديدة وكبيرة تمثل دفعة حاسمة لقدرات كييڤ الدفاعية المستمرة ضد العدوان.

يُعتقد أن جزءاً أساسياً من الإعلان المرتقب سيحسم مصير مقاتلات "غريبن" المصنعة من قبل شركة "ساب"، والتي علقت السويد خطط إرسالها سابقاً بطلب أمريكي.

وتُعد هذه الطائرات جذابة بشكل خاص لأوكرانيا بسبب مميزاتها التشغيلية، حيث تتميز بتكاليف صيانتها المنخفضة وقدرتها الفائقة على الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة أو حتى طرق سريعة، مما يجعلها مثالية للعمليات الجوية في بيئة حرب غير مستقرة ومتغيرة.

يشير اختيار مدينة لينكوبينغ، المقر الرئيسي لـ "ساب"، كمكان للاجتماع إلى أن الإعلان سيركز بشكل كبير على تعزيز القدرات الجوية والدفاعية لأوكرانيا.

هذه الخطوة تمثل تحولاً محتملاً في استراتيجية الإمداد العسكري الغربي، لضمان استجابة أوكرانيا الفعالة والدائمة للتهديدات الروسية وحماية مجالها الجوي.