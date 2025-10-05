5 قتلى وانقطاع الكهرباء في ضربات روسية على أوكرانيا

قتل خمسة أشخاص الأحد في ضربات روسية استهدفت منطقتي زابوريجيا (جنوب) ولفيف (غرب) الاوكرانيتين وألحقت أضرارا كبيرة بالبنى التحتية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأشخاص.

وكثّفت روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو "ليل الأحد، أطلقت روسيا وابلا جديدا من الصواريخ والمسيّرات ضد الشعب الأوكراني مستهدفة مناطق لفيف وزابوريجيا وتشيرنيغيف وفينيستيا وإيفان-فرانكيفسك وخيرسون وخاركيف وأوديسا".

وكانت لفيف من المناطق التي استهدفها الجيش الروسي بدرجة أقل منذ العملية العسكرية الشاملة في أوكرانيا التي بدأتها موسكو في فبراير 2022، وذلك نظرا لكونها بعيدة من خط الجبهة.

وقالت رئيسة الوزراء إن "أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة بجروح في لفيف. وفي زابوريجيا، قتل شخص وجرح عشرة بعدما استهدفت روسيا مناطق سكنية بمسيرات وقنابل جوية. في كل المناطق المتأثرة، تضررت أبنية سكنية وبنى تحتية حيوية".

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا بأن الأربعة الذين قتلوا في لفيف هم من العائلة ذاتها وبينهم مراهقة.

كما انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة نظرا للأضرار التي لحقت بمعدات الطاقة، بحسب ما أعلنت الشركة المزودة للخدمة.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 50 صاروخا وحوالى 500 مسيّرة هجومية أطلقت باتّجاه بلاده.

وقال الأحد إن "الروس استهدفوا مرة أخرى البنى التحتية التابعة لنا -- كل ما يضمن حياة طبيعية لشعبنا. نحتاج إلى مزيد من الحماية وتطبيق أسرع لكل الاتفاقيات الدفاعية، خصوصا الدفاع الجوي"، لمواجهة "هذا الإرهاب الجوي".

وأُعلنت حالة التأهب الجوي في أنحاء أوكرانيا اعتبارا من الساعة 4,09 صباحا (1,09 ت غ).

في الأثناء، أفادت القوات المسلحة البولندية على "إكس" بأنها حشدت طائراتها وأنظمتها الأرضية لضمان أمن أجواء البلاد، خصوصا في المناطق القريبة من أوكرانيا.

- "هجوم ضخم" -

وأفاد أندريه سادوفي، رئيس بلدية مدينة لفيف في غرب أوكرانيا والقريبة من الحدود مع بولندا، بأن طرق النقل العام خرجت عن الخدمة نتيجة "هجوم ضخم من روسيا".

من جانبه، أفاد رئيس بلدية إيفان-فرانكيفسك الواقعة أيضا في غرب البلاد، بأن حركة النقل العام "ستبدأ في وقت متأخر عن العادة" الأحد.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف إن الضربة الروسية خلال الليل تركت "أكثر من 73 ألف مستهلك.. من دون كهرباء" في زابوريجيا فيما أفاد رئيس بلدية لفيف بأن التيار انقطع عن جزء من المدينة.

شنت موسكو هذا الأسبوع أكبر ضربة على الإطلاق على البنى التحتية الأوكرانية للغاز بينما أدت ضربات السبت إلى انقطاع الطاقة عن حوالى 50 ألف منزل في منطقة تشيرنيغيف في الشمال.