أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن "تشيرنوبيل النووي" بعد هجوم روسي

أدى هجوم روسي إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن الهيكل العازل لجزء من محطة تشيرنوبيل النووية الذي دُمّر في كارثة العام 1986، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية "الأربعاء".

وقالت أوكرانيا إن التغذية بالتيار الكهربائي انقطعت عن الهيكل العازل للمفاعل المتضرّر، من جراء القصف، وإن اختصاصيين يعملون حاليا على إعادة ربطه بشبكة الكهرباء. لم تخض أوكرانيا في تفاصيل عواقب انقطاع التيار الكهربائي، كما لم تصدر روسيا أي تعليق.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الأوكرانية على تيليغرام "أدى قصف روسي للبنية التحتية للطاقة في منطقة كييف، إلى حالة طوارئ في منشآت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وتابع البيان "نتيجة لارتفاع التوتر الكهربائي، انقطعت التغذية بالتيار عن الغطاء الآمن الجديد، وهو هيكل رئيسي يعزل الوحدة الرابعة المدمرة لمحطة تشيرنوبيل النووية ويمنع تسرب المواد المشعّة".

أُنجز الغطاء الآمن الجديد في العام 2016، وهو عبارة عن درع كبيرة تغطي المفاعل الرابع في المحطة بما يمنع تسرّب مواد مشعة.

وفي فبراير، ألحق هجوم بمسيرة روسية أضراراً بالهيكل العازل من دون أن يؤدي ذلك إلى ازدياد النشاط الإشعاعي في المنطقة المحيطة، وفق السلطات الأوكرانية.