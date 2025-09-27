فوضى مسيرات.. «الناتو» يستنفر وروسيا تستنكر التهور

مثّلت المسيرات واستخدامها المكثف في حرب أوكرانيا، بل واختراقها أجواء دول أخرى في حلف شمال الأطلسي، مثار جدل واسع، ففي حين شكت أوكرانيا والدنمارك اختراق طائرات مسيرة حدودهما، واستنفار الناتو مقاتلاته الاعتراضية فوق بحر البلطيق، حذرت موسكو من أن فكرة إسقاط طائراتها التي تعبر أجواء بلدان الحلف تعد متهورة، متهمة كييف بتوجيه تهديدات غير مسؤولة لكبار المسؤولين الروس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن مسيرات استطلاع انتهكت المجال الجوي لبلاده وكانت على الأرجح مجرية. ولم ترد المجر، الحليفة لروسيا، على هذا الاتهام على الفور.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: سجلت القوات الأوكرانية انتهاكات لمجالنا الجوي بطائرات مسيرة يرجح أن تكون مجرية.. التقييمات الأولية تشير إلى أنها كانت تجري استطلاعاً حول الإمكانات الصناعية للمناطق الحدودية في أوكرانيا.

مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات بإعداد تقارير عاجلة عن كل حادث مسجل. بدوره، كتب وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، على فيسبوك: هؤلاء هم الأشخاص الذين يتوقعون منا أن ندعم انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي.. لا يمكن أن يكونوا جادين.

وقالت السلطات الدنماركية إنها تتلقى حالياً عدداً كبيراً من البلاغات بشكل استثنائي عن مشاهدات لطائرات مسيرة. وأوضحت الشرطة الدنماركية أنها تلقت في غضون الـساعات الـ24 الماضية، أكثر من 500 بلاغ عن مشاهدات لطائرات مسيرة على مستوى البلاد، مؤكدة أنه يتم أخذ كل بلاغ منها على محمل الجد.

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة التابلويد إكسترا بلاديت، بأن هناك سفينة حربية روسية كانت موجودة بالقرب من المياه الدنماركية، وإن نظام التتبع الخاص بها مغلق منذ أيام عدة.

وقالت الصحيفة: إن السفينة التي تردد أنها جزء من الأسطول الروسي المرابط في بحر البلطيق كانت قد بقيت أخيراً في المنطقة قرب جزيرة لانجلاند شمال فيهمارن، ما يضعها تقريباً على مسافة ما بين 70 إلى 270 كيلومتراً من المطارات الدنماركية المتضررة ومنشآت أخرى. ورفض رئيس الشرطة الدنماركية، ثوركيلد فوجد، التعليق بالتفصيل على هذا التقرير.

واستنفر حلف شمال الأطلسي طائرات اعتراضية مجدداً هذا الأسبوع إثر رصد مقاتلات روسية فوق بحر البلطيق، وفقاً للحلف. وتم نشر مقاتلات مجرية لتحديد هوية خمس مقاتلات ومرافقتها قرب المجال الجوي للناتو قبالة ساحل لاتفيا. وقال وزير الدفاع اللاتفي، أندريس سبرودز، إن عملية الاعتراض سلطت الضوء على وضع الناتو المدعوم والاستباقي.

كما صرح سكرتير عام حلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأن الجيوش الغربية لا يمكنها الاستمرار في إسقاط المسيرات باستخدام صواريخ باهظة التكلفة.

وأضاف روته أن الحلف يتعلم سريعاً من أوكرانيا كيفية مواجهة المسيرات الروسية، وسيستخدم تقنيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً: لا يمكن استمرار إسقاط مسيرة تبلغ قيمتها ألف دولار أو ألفين باستخدام صاروخ تصل تكلفته إلى نحو نصف مليون أو مليون دولار.

فكرة متهورة

في المقابل، حذر الكرملين، من فكرة إسقاط الطائرات الروسية التي تعبر أجواء بلدان حلف شمال الأطلسي على اعتبارها متهورة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن على أعضاء الناتو القيام بخطوة من هذا القبيل.

وندد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بما وصفها بالتصريحات غير المسؤولة عن الحاجة لإسقاط الطائرات الروسية، وأنها تعد، على أقل تقدير، متهورة وغير مسؤولة وتحمل عواقب خطِرة.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية: إن الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وقازاخستان وروسيا وأمن الطاقة العالمي.

وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، أن الهجوم يدل على استخفاف بقادة الدول المشاركين شخصياً في إجراء حوار سلمي.

تهديدات

إلى ذلك، اتهمت موسكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه تهديدات غير مسؤولة، بعدما قال إن على كبار المسؤولين الروس البحث عن ملاجئ قرب الكرملين ما لم توقف بلادهم عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين: زيلينسكي يواصل بوضوح جهوده اليائسة.. لذلك يوجه التهديدات يميناً وشمالاً، وهو أمر غير مسؤول إلى حد بعيد.

هجمات ممنهجة

على صعيد متصل، ذكرت السلطات الروسية، أمس، أن أوكرانيا واصلت هجماتها الممنهجة بطائرات مسيرة على صناعة النفط الروسية، مستهدفة مصفاة في الجنوب. وقالت السلطات في منطقة كراسنودار:

إن حريقاً صغيراً اندلع في مصفاة أفيبسكي، وإن أجزاء من طائرة مسيرة سقطت داخل المنشأة. وتابعت السلطات الروسية أنه لم تكن هناك أي خسائر بشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليلة قبل الماضية، منها 20 فوق بحر آزوف. كما قالت الوزارة، إن قواتها سيطرت على قرية يوناكيفكا في منطقة سومي بشمال أوكرانيا.