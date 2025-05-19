بعد مكالمة ببوتين.. ترامب: محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فوراً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فوراً اتصالات لوقف إطلاق النار، وإن شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيبحثها طرفا الصراع، مضيفاً أن الفاتيكان أبدى استعداده لاستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مكالمة هاتفية استغرقت أكثر من ساعتين، بشأن السلام في أوكرانيا.

وفيما خلص ترامب إلى أن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية.. نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن المكالمة كانت مفيدة مع الرئيس الأمريكي، وإن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا بشأن مذكرة تفاهم حول محادثات السلام المستقبلية.

وقال الرئيس ترامب إن روسيا تريد تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا، كما يمكن لأوكرانيا الاستفادة أيضاً من التجارة معنا.

وأرسل بوتين آلاف القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 لتندلع أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

ودعا ترامب مراراً إلى إنهاء "حمام الدم" في أوكرانيا، الذي تصوره إدارته على أنه حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتحت ضغط من ترامب، التقى ممثلون من البلدين المتحاربين في إسطنبول يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعد أن اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة فيما طالب الأوروبيون وأوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن المكالمة تجري الآن.

وقبل الاتصال الهاتفي بوقت قصير، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحفيين إن واشنطن تدرك أن الطريق نحو إنهاء الحرب صار مسدودا، وإذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة، فإن الولايات المتحدة ستضطر في النهاية إلى القول إنها ليست حربها.

بانسداد أفق المحادثات بشأن إنهاء الحرب وإن واشنطن ستضطر في النهاية إلى الانسحاب من تلك المساعي إذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فيها.

وأضاف في أثناء استعداده لمغادرة إيطاليا "ندرك أن هناك بعض الجمود وأعتقد أن الرئيس سيقول للرئيس بوتين: 'انظر، هل أنت جاد؟ هل أنت صادق في هذا؟"

وتابع "أعتقد بصراحة أن الرئيس بوتين لا يعرف تماما كيف ينهي تلك الحرب"، مضيفا أنه تحدث للتو مع ترامب.

وقال إن الأمر "يتطلب جهودا من الجانبين. أعلم أن الرئيس مستعد للقيام بذلك، لكن إذا لم تكن روسيا مستعدة لفعل هذا، فسنقول في نهاية المطاف إن هذه ليست حربنا".

وقال "سنحاول إنهاءها لكن إذا لم نتمكن من إنهائها، فسنقول في النهاية: 'أتعلمون؟ كان الأمر يستحق المحاولة لكننا لن نبذل جهدا بعد الآن'".