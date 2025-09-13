أوكرانيا تستهدف مجمعاً كبيراً لتكرير النفط في وسط روسيا

قال مسؤول روسي إن مسيّرة أوكرانية تحطمت السبت على واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في وسط روسيا متسببة باندلاع حريق وبأضرار طفيفة.

ويقع مجمع المصافي الذي يعود إلى شركة النفط الروسية "باشنفط" قرب مدينة أوفا في وسط روسيا على مسافة حوالى 1400 كيلومتر من خط المواجهة مع أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة مسيّرة تتجه نحو المجمع قبل أن تنفجر وتتحول إلى كرة نار.

وقال رادي خابيروف حاكم منطقة باشكورتوستان عبر تلغرام "اليوم تعرضت منشأة باشنفط لهجوم إرهابي شن بواسطة مسيّرات. واندلع حريق تجري مكافحته الآن".

وأضاف أن مسيّرة سقطت فوق المجمع فيما أُسقطت أخرى.

وبعد فترة وجيزة، تبنى مصدر في وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الهجوم.

ومنذ بداية الحرب في فبراير 2022، ترد كييف بشن هجمات على مصافي نفط روسية في محاولة للحد من قدرة الكرملين على تمويل الحرب.

ووصف الكرملين مجمع أوفا في العام 2016 بأنه "أحد أكبر المجمعات في البلاد"، مشيرا إلى أنه ينتج أكثر من 150 نوعا من المنتجات النفطية.