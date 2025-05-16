سترامر: موقف روسيا في محادثات إسطنبول بأوكرانيا غير مقبول

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقوا على أن موقف روسيا في محادثات وقف إطلاق النار في الحرب الروسية في أوكرانيا غير مقبول وأنهم يعتزمون تنسيق رد مشترك.

وقال ستارمر للصحفيين: "عقدنا للتو اجتماعا مع الرئيس زيلينسكي، ثم أجرينا مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب لمناقشة التطورات في المفاوضات الجارية اليوم، ومن الواضح أن الموقف الروسي غير مقبول".

وأوضح ستارمر، خلال قمة للقادة الأوروبيين في ألبانيا، قائلاً: "نتيجة للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، وبالتنسيق مع الرئيس ترامب، نعمل الآن عن كثب على توحيد مواقفنا وتنسيق ردودنا، وسنواصل القيام بذلك".

وأضاف ستارمر أن القرار الذي تم التوصل إليه مع ترامب قد تم الاتفاق عليه أيضا مع قادة فرنسا وألمانيا وبولندا.