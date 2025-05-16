زيلينسكي يدعو إلى "رد فعل قوي" حيال موسكو في حال فشل مباحثات إسطنبول

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إلى "ردّ فعل قويّ" من الأسرة الدولية في حال فشلت المباحثات مع موسكو في إسطنبول، مندّداً بتغيّب الرئيس الروسي عن هذه المفاوضات.

وقال زيلينسكي في العاصمة الألبانية تيرانا: "إذا تبيّن أن الوفد الروسي لم يحضر إلا للمظاهر وليس في وسعه التوصّل إلى أيّ نتيجة اليوم، فلا بدّ للجميع من أن يردّ".

وشدّد على ضرورة "ردّ فعل قويّ، عقوبات" مندّداً بعدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا "لأنّه شعر بالخوف".

وأجرى وفدا موسكو وكييف مباحثات الجمعة في اسطنبول، بوساطة تركية، وهي الأولى المباشرة بين الطرفين منذ ربيع العام 2022 بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولكن الآمال في تحقيق تقدم كبير في هذه المحادثات تعتبر ضئيلة في غياب الرئيسين الأوكراني الذي كان في تركيا الخميس، والروسي.

وسافر زيلينسكي إلى تركيا، لكنه قال إنه لن يحضر المحادثات، بعدما امتنع نظيره الروسي عن تلبية دعوته لعقد لقاء مباشر في اسطنبول.

وحض زيلينسكي بوتين على الحضور إلى تركيا هذا الأسبوع لعقد اجتماع مباشر، محذراً من أن عدم الحضور سيشير إلى عدم رغبة موسكو في السعي للسلام.

وقال زيلينسكي الجمعة: "كنت في أنقرة أمس، وكنت مستعدا للقاء مباشر مع بوتين".

وأضاف: "لكنه لم يقبل أياً من مقترحاتي.. وكما ترون، الوفد الروسي الذي جاء إلى إسطنبول منخفض المستوى. لا أحد منهم قادر فعلا على اتخاذ قرارات في روسيا".

وتابع: "إذا كان الممثلون الروس في إسطنبول غير قادرين على قبول وقف إطلاق نار حتى، فمن الواضح بنسبة 100% أن بوتين يواصل إضعاف الدبلوماسية".