زيلينسكي يرفض عرض بوتين التفاوض في موسكو

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالمجيء لموسكو والتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة أجرتها معه إذاعة أيه بي سي الأمريكية، إن بوتين يمكنه القدوم إلى كييف.. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلدي تحت القصف الصاروخي والهجمات اليومية.. لا أستطيع الذهاب.. بوتين يفهم ذلك.

ووفق زيلنيسكي، كان اقتراح بوتين يهدف في الواقع إلى تأجيل اجتماعهما. واستطرد زيلينسكي بأنه مستعد لعقد اجتماع بأي صيغة.

كما رفض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، ماركوس زودر، بشكل قاطع أي تصورات عن نشر قوات ألمانية في أوكرانيا، في إطار تقديم ضمانات أمنية عقب عملية سلام محتملة مع روسيا.

وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا في تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية: أجد صعوبة في تصور وجود قوات لحلف شمال الأطلسي هناك.. روسيا لن تقبل بذلك أبداً، لأنه سيكون بمثابة مقدمة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو.. علاوة على ذلك، فإن الجيش الألماني غير مستعد لهذا، حيث إنه مُستنزف مالياً وعسكرياً إلى أقصى حد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك حاجة لإعادة فرض التجنيد الإجباري.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 34 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك: تم تدمير 14 طائرة مسيرة، فوق البحر الأسود، و8 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود وكراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي مقاطعة كالوجا.