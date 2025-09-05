زيلينسكي: يمكن نشر آلاف الجنود في أوكرانيا بموجب ضمانات أمنية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إنه يمكن نشر آلاف الجنود في أوكرانيا بموجب ضمانات أمنية اقترحها حلفاؤها بمجرد انتهاء الحرب .

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن 26 دولة تعهدت بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب بينها قوة دولية في البر والبحر والجو.

وقال ماكرون في بداية الأمر إن تلك الدول ستنشر قوات في أوكرانيا، لكنه أوضح في وقت لاحق أن بعضها سيقدم ضمانات بينما سيظل خارج أوكرانيا من خلال المساعدة في تدريب وتجهيز القوات الأوكرانية على سبيل المثال.

وقال زيلينسكي بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في أوزهورود غرب أوكرانيا اليوم "من المهم أن نناقش كل هذا... سيكون بالتأكيد بالآلاف، وليس عددا قليلا فقط".

وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قال زيلينسكي إن من السابق لأوانه التعليق على التفاصيل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن أي قوات غربية تُنشر في أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة لموسكو لمهاجمتها.

وأشار زيلينسكي إلى أنه "نسق خطوات" بشأن محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مع كوستا في أوزهورود.