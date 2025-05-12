زيلينسكي ينتظر بوتين في تركيا.. وأنقرة لا علم لها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في تركيا للدخول في محادثات مباشرة لإنهاء الحرب، مع أن اسطنبول قالت إنها لا علم لها بالأمر.

وكان زيلينسكي وقع في سبتمبر 2022 على مرسوم يحظر على جميع ممثلي أوكرانيا، بمن فيهم زيلينسكي نفسه، التفاوض مع بوتين.

وقال أمس إن مقترح وقف إطلاق النار بدءاً من اليوم لا يزال مطروحاً على الطاولة وإن كييف لا تزال تنتظر رداً من روسيا. وأضاف: إن على بوتين تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً قبل أن يوافق على إجراء محادثات مباشرة.

وأضاف على منصة «إكس»: «أوكرانيا، التي سجّلت هجمات جديدة من روسيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون بانتظار وقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار، اعتباراً من الاثنين (اليوم)، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية».

ولكن الإدارة الرئاسية التركية صرحت أمس، بأنه لا توجد معلومات حول خطط زيلينسكي لزيارة تركيا في 15 مايو لإجراء محادثات حول حل النزاع في أوكرانيا. وأضاف المصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية، رداً على سؤال حول خطط زيلينسكي لزيارة تركيا الخميس: «ليس لدينا مثل هذه المعلومات».

من جانبه، عبّر ترامب عن قلقه بشأن ما إذا كان بوتين لا يزال مهتماً باتفاق سلام. وكتب ترامب في المنشور نفسه: «بدأت أشك في أن أوكرانيا ستبرم اتفاقاً مع بوتين، الذي يبدو مشغولاً جداً بالاحتفال بانتصار الحرب العالمية الثانية».

وكان ترامب حض أوكرانيا على القبول «فوراً» باقتراح بوتين لإجراء محادثات سلام مباشرة في تركيا. وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: على الأقل سيتمكنون من معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق أم لا، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيدرك القادة الأوروبيون والولايات المتحدة الموقف بوضوح، ويمكنهم التصرف بناء على ذلك!

هجمات جديدة

في الأثناء، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف بأن القوات الروسية شنّت هجمات جديدة في شرق أوكرانيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب التقرير، تبدو الضربات أقل حدة في الوقت الراهن، حيث تم تسجيل 67 هجوماً روسياً على مختلف محاور الجبهة بحلول بعد الظهر، في حين كان عدد العمليات القتالية اليومية في الأسابيع الماضية يقارب 100 عملية.

وأفادت التقارير بأن معظم الهجمات الروسية أمس، وقعت في محيط مدينة بوكروفسك، التي تُعد نقطة اشتعال مستمرة، حيث شنّ الجنود الروس 36 هجوماً لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية. وكتب مسؤولون أوكرانيون على تطبيق «تليغرام» أن القوات الأوكرانية تصدت للهجمات.

كما تم الإبلاغ عن هجمات جوية روسية جديدة في محيط مدينة خاركيف الواقعة في أقصى شرق أوكرانيا.