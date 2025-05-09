أوكرانيا تستضيف قادة "تحالف الراغبين" غداً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستستضيف اجتماعا لقادة "تحالف الراغبين" غدا السبت.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور نشره مكتبه "نحن بحاجة إلى هذا التحالف ويجب أن يكون قويا بدرجة كافية لضمان الأمن بما يتماشى مع رؤيتنا المشتركة".

واتضح أن التقدم في الدور الذي قد تلعبه أوروبا في توفير ضمانات أمنية بعد الحرب صعب في ظل ابتعاد احتمال وقف إطلاق النار واعتماد القارة بشدة على كيفية استجابة روسيا وعلى مدى دعم الولايات المتحدة لحلفائها.

وتسعى أوكرانيا للحصول على ضمانات أمنية واضحة من الحلفاء لحمايتها من أي عمل عسكري روسي في المستقبل. ويدرس التحالف احتمال نشر قوات أجنبية محدودة في أوكرانيا في إطار الضمانات المحتملة.

وقال زيلينسكي أمس الخميس إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية بأن وقف إطلاق النار 30 يوما هو "مؤشر حقيقي" على التقدم نحو السلام مع روسيا، وأن كييف مستعدة لتطبيقه على الفور.

واقترح ترامب وقف إطلاق نار 30 يوما في مارس الماضي ووافقت أوكرانيا عليه، لكن روسيا قالت إن مثل هذا الإجراء لا يمكن تنفيذه إلا بعد وضع تدابير ذات مصداقية لمراقبته ودعمه.

ولم يحدد زيلينسكي أي من الزعماء سيأتي إلى كييف لحضور اجتماع التحالف، لكن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس قال هذا الأسبوع إنه يعتزم زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن فرنسا ستشارك في اجتماع في أوكرانيا غدا السبت. وقال أيضا إن جانبا من الاجتماع سيجرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس والجانب الآخر بالحضور الشخصي للمشاركين.