روسيا وأوكرانيا.. سريان هدنة وتقاذف اتهامات

مع بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 3 أيام، كالت كييف الاتهامات لموسكو بمهاجمة أراضيها على طول خط الجبهة، فيما أكد الروس الالتزام بالهدنة، والاكتفاء فقط بالرد على الهجمات من الطرف المقابل. واتهمت أوكرانيا روسيا، أمس، بمهاجمة أراضيها على كل خط الجبهة، رغم الهدنة لثلاثة أيام، التي أعلنتها موسكو من جانب واحد، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا، عبر منصة «إكس»: «وفق معطياتنا العسكرية، على رغم تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تواصل القوات الروسية شن هجمات على كل خط الجبهة»، مشيراً إلى أنه منذ منتصف الليل ارتكبت روسيا 743 انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وشنت 63 محاولة هجوم. وقال ناطق باسم الجيش الأوكراني، إن قوات روسية واصلت مهاجمة جنود أوكرانيين في الشرق.

في المقابل، أكد الجيش الروسي التزامه الصارم بالهدنة، مشيراً إلى أنه يكتفي بالرد على هجمات كييف. وقالت وزارة الدفاع عبر «تلغرام»، إن قواتها لا تشن أي غارة جوية أو قصف مدفعي ولا تطلق أي صواريخ أو مسيرات، مضيفة أن القوات المسلحة الروسية ترد بشكل متناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. كما نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إن القوات الأوكرانية حاولت مرتين اختراق حدود منطقة كورسك الروسية.

محاولات ضغوط

إلى ذلك، قال أندريه يرماك، كبير مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ناقشت سبل الضغط على روسيا، للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً مع كبار المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان، لافتاً إلى أن جميع الأطراف أكدت أن وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط ينبغي أن يكون الخطوة الأولى نحو سلام عادل ومستدام.

وأضاف يرماك: «ناقشنا أيضاً أدوات الضغط في حال رفضت روسيا المبادرة أو انتهكت الاتفاقات. اقتراح الكرملين بهدنة لمدة ثلاثة أيام لا يهدف إلى السلام، بل إلى إقامة العرض العسكري في موسكو بأمان. هذا تلاعب سياسي».

تطورات ميدان

في السياق، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد، أمس، جراء هجمات روسية على شمال شرق أوكرانيا، مشيرة إلى إصابة شخصين آخرين جراء إسقاط القوات الروسية قنابل جوية موجهة في منطقة سومي شمالي شرق البلاد.

وأعلن مكتب المدعي العام الإقليمي أنه تم إسقاط القنابل على مناطق سكنية بالقرب من الحدود، ولم يتم تسجيل هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ الساعة 8:30 مساء من الليلة قبل الماضية، وفقاً للقوات الجوية الأوكرانية. كما صرحت القوات الجوية الأوكرانية في بيان بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 20 من أصل 31 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، بعد ظهر ومساء الأربعاء.

وأضاف أنه لم ترصد أي صواريخ أو طائرات مسيرة روسية في المجال الجوي حتى الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، كما أعلن سلاح الجو الأوكراني حالة تأهب جوي في مناطق البلاد الشرقية السبع، تحسباً لهجمات روسية.