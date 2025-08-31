هجمات بالصواريخ والمسيّرات تسعّر حرب أوكرانيا

أمريكا توافق على بيع أنظمة باتريوت بقيمة 8.5 مليارات دولار للدنمارك
وبينما دعت كييف حلفاءها لاتخاذ إجراء حاسم ضد الروس، رهن الأوروبيون إعادة الأصول المجمدة بدفع موسكو تعويضات.
وقتل شخص على الأقل وأصيب نحو 24 آخرين بجروح، جراء الهجمات الليلية على مدينة زابوريجيا الكبرى في جنوبي أوكرانيا، على ما أفادت أجهزة الإسعاف.
وأضافت أنه تم نقل 3 قصّر إلى المستشفى. وأظهرت صور نشرتها السلطات الأوكرانية، مباني مدمرة وعناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق.
واثنتين فوق منطقة سمولينسك في غربي روسيا. وذكرت الوزارة أنها دمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وحتى أمس السبت.
وأضافت في بيان، أنها سجلت أيضاً 5 ضربات صاروخية، و24 هجوماً بطائرات مسيرة، استهدفت 7 مواقع، في حين تساقطت الشظايا في 21 موقعاً.
كما أعلن حاكم دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أن المنطقة تتعرض لهجوم كبير، مشيراً إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد. وكتب سيرجي ليساك على تلغرام: المنطقة تتعرض لهجوم كبير.. يُسمع دوي انفجارات.
وقصفت أوكرانيا مصفاتي نفط في روسيا بطائرات مسيرة ليلاً، فيما تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: إن مصفاة نفط في منطقة كراسنودار، ومصفاة سيزران في منطقة سامارا، تعرضتا لهجوم في إطار جهود للحد من إمدادات الوقود للجيش الروسي.
وأكدت السلطات الإقليمية في كراسنودار، أن حريقاً في المصفاة اندلع جراء حطام المسيرة المتساقط، مشيرة إلى إطفاء الحريق دون وقوع إصابات.
وأعلنت الشرطة الأوكرانية، عن إطلاق نار وقع في لفيف، مشيرة إلى أن الضحية، وهي شخصية عامة وسياسية معروفة، توفيت في موقع الحادثة متأثرة بجراحها.
وندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بما أسماها جريمة قتل فظيعة، متعهداً بفتح تحقيق للكشف عن ملابساتها.
على صعيد متصل، وافقت الولايات المتحدة على بيع عدة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت، وأسلحة أخرى لحليفتها في حلف شمال الأطلسي الدنمارك، التي تعتزم دعم أوكرانيا في الحرب.
وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية، الصفقة التي تقدر قيمتها بـ 8.5 مليارات دولار، وتشمل 6 منصات إطلاق، وأنظمة رادار وتوجيه، وصواريخ مرتبطة بها.
كما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمعدات ذات الصلة إلى أوكرانيا، بتكلفة تبلغ نحو 150 مليون دولار.
وكتب زيلينسكي عبر موقع فيسبوك: هذه الحرب لن تنتهي ببيانات سياسية، يجب اتخاذ خطوات حقيقية.
وشدد على أن المزيد من العقوبات يجب أن تستهدف روسيا نفسها في قطاعي البنوك والطاقة، معرباً عن أسفه إزاء أن روسيا أظهرت من خلال هجماتها الأخيرة، تجاهلها التام للكلمات، على حد قوله.
وأضاف: نعول على الإجراءات الحقيقة، من الواضح تماماً أن موسكو استغلت الوقت المقدم من الغرب للإعداد لمحادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي، لتنظيم هجمات جديدة.
وقال بويتين خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في أوكرانيا: ألمانيا مع حلفائها ستدعم أوكرانيا، وحقها في الدفاع عن نفسها، طالما كان ذلك ضرورياً، مضيفاً أن روسيا برهنت مجدداً بهجماتها الأخيرة على تجاهلها الصارخ للقانون الدولي.
كما أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أنه لا يأمل كثيراً في نجاح سريع للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: أنصحنا جميعاً بإجراء المناقشات الصحيحة في هذا الوقت.
وذكر فاديفول أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرفض التفاوض، ويواصل حربه على أوكرانيا، مضيفاً أنه يتعين زيادة الضغط الآن، ومناقشة جميع القضايا الأخرى لاحقاً.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: إنه لا يمكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل التكتل بسبب الحرب في أوكرانيا، ما لم تدفع موسكو تعويضات.
وأضافت قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: لا يمكننا أن نتصور أنه إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام، فإن هذه الأصول ستعود إلى روسيا إذا لم تدفع التعويضات.