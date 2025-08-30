زيلينسكي: موسكو تستغل التحضير لاجتماع البلدين لشن هجمات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو تستغل فترة التحضير لاجتماع قمة محتمل بين البلدين لشن هجمات جديدة وضخمة على بلاده.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس اليوم السبت "الطريقة الوحيدة لإعادة فتح الطريق أمام فرصة دبلوماسية هي اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يمول الجيش الروسي، وفرض عقوبات فعالة على موسكو، خاصة على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة".

ولم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع بين زعيمي أوكرانيا وروسيا حتى الآن.

من جهة أخرى قال سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم السبت، إن القوات الروسية شنت هجوما آخر بالطائرات المسيرة ليلا على أوكرانيا، حيث جرى الإبلاغ عن وقوع انفجارات في العديد من المناطق.

وتم رصد أكثر من مئة طائرة مسيرة تحلق فوق أجزاء مختلفة من البلاد فيما اشتبكت الدفاعات الجوية الأوكرانية مع بعض الأهداف.

وأفادت أنباء بوقوع انفجارات بالقرب من شيركاسي وشيرنيهيف وفي دنيبرو وكييف.

وقال المدير العسكري الإقليمي في زابوريجيا، إيفان فيدوروف إن ثلاثة أشخاص أصيبوا واشتعلت النيران في العديد من المباني السكنية، ولم تتوفر معلومات عن وفيات أو أضرار على الفور من مدن أخرى تعرضت لهجوم.

وحذرت وسائل الإعلام الأوكرانية المواطنين بأن يتوقعوا هجمات جوية محتملة من جانب القاذفات الروسية، وقال مسؤولو الدفاع الجوي إن ست قاذفات إستراتيجية أقلعت من مطارات روسية ومن المحتمل أنها تحمل صواريخ لضرب أهداف أوكرانية. وبعد فترة قصيرة، تردد أن القاذفات أطلقت عدة صواريخ كروز.

وتأتي الهجمات بعد قصف ليلي كبير على كييف أوائل الأسبوع الماضي، قتلت خلاله المسيرات والصواريخ 25 شخصا على الأقل مما يمثل أحد أكثر الهجمات فتكا خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف .

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين إن روسيا تجهز لهجوم واسع النطاق جديد في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، حيث من المحتمل أنها تستهدف المناطق حول بوكروفسك حيث جرى حشد ما يصل إلى مئة ألف جندي، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي للصحفيين أن القوات الروسية تجهز للهجوم، ولكن أوكرانيا مستعدة وأن الوضع تحت السيطرة.