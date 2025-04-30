أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن مع أمريكا

تستعد أوكرانيا لتوقيع اتفاق تاريخي بشأن الموارد المعدنية مع الولايات المتحدة في واشنطن"الأربعاء"، في الساعات الـ24 المقبلة.

وأعلن رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال اليوم "الأربعاء"، أنّ من المتوقع أن توقع كييف اتفاق المعادن مع واشنطن "في الساعات الـ24 المقبلة"، في وقت انتهى الجانبان من وضع التفاصيل النهائية.

وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنّه "استرداد للمال" مقابل المساعدات التي تلقّتها أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال الحرب، فإنّ واشنطن وكييف ستتعاونان في استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا.

من جانبها،أكدت وكالة "بلومبيرغ" أنه تم وضع اللمسات النهائية على مسودة صفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف وباتت جاهزة للتوقيع.

وقال مصدران مسؤولان أوكرانيان رفيعا المستوى رفضا الكسف عن هويتهما إن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، موجودة حاليا في واشنطن من أجل التنسيق النهائي للتفاصيل الفنية للاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنّه "استرداد للمال" مقابل المساعدات التي تلقّتها أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال الحرب، فإنّ واشنطن وكييف ستتعاونان في استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي ضغطت من أجل توقيع الاتفاق، مستعدة أيضا للتوقيع على الاتفاق.

وقال ترامب إنه يريد العناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا كشرط للاستمرار في تقديم مزيد من الدعم لها في حربها التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا..

وتمتلك أوكرانيا كميات من التيتانيوم، والتي تستخدم لصناعة أجنحة الطائرات وغيرها من الصناعات الفضائية.

كما تمتلك أيضا الليثيوم، وهو عنصر مهم لعدة تقنيات حالية في البطاريات واليورانيوم الذي يستخدم للطاقة النووية والمعدات الطبية والأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، لديها أيضا الجرافيت والمنجنيز، وكلاهما يستخدمان في بطاريات المركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأوكراني على نص الاتفاق قبل اجتماع واشنطن، ليتم بعد ذلك توقيعه بواسطة ممثل حكومي مفوض. وسيتطلب الاتفاق لاحقا تصديق البرلمان الأوكراني قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وخططت كييف وواشنطن لتوقيع الاتفاق قبل أسابيع، لكنّ مشادة بين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أدت إلى توقف المحادثات.