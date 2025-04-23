زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات مباشرة مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ كييف مستعدّة لإجراء محادثات مباشرة مع موسكو بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعدما أعرب نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

في الأثناء، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور موسكو هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن موفدا أمريكيا سيشارك في محادثات جديدة مع مسؤولين أوروبيين ستجرى في لندن "الأربعاء".

وقال زيلينسكي في إفادة صحافية عشية محادثات مهمّة ستجري في لندن بشأن تسوية محتملة للصراع "نحن مستعدّون لتسجيل أنّه، بعد وقف إطلاق النار، نحن مستعدّون للجلوس بناء على أيّ صيغة" ممكنة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر، فشل ترامب في الحصول على تنازلات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف هجوم قواته في أوكرانيا، وذلك بعدما كان قد تعهّد خلال حملته الانتخابية إبرام اتفاق سريع بين موسكو وكييف.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "هذا الأسبوع" من دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للتلفزيون الرسمي "هذا الموضوع معقد جدا ويرتبط بتسوية، لذا فمن غير المجدي تحديد أطر زمنية صارمة والسعي للتوصل إلى تسوية، تسوية قابلة للتطبيق، في فترة زمنية قصيرة".

كذلك، قال مستشار بوتين يوري أوشاكوف "الثلاثاء" إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيجري في هذا الأسبوع زيارة لموسكو ستكون الرابعة له منذ تولى ترامب سدة الرئاسة الأمريكية لولاية ثانية غير متتالية.

وأكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ويتكوف سيزور موسكو، وقالت إن "المفاوضات مستمرة. نأمل بأن نكون نمضي قدما في الاتجاه الصحيح".