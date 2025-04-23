محادثات في لندن لإنهاء حرب أوكرانيا

شددت موسكو على أن لا خطط لديها لإجراء محادثات بشأن اقتراح كييف لوقف الهجمات على المنشآت المدنية، وإن لم تستبعد النظر في الأمر، وفيما حذر الروس من مغبة التسرع بشأن محادثات إنهاء الحرب، تنطلق في العاصمة البريطانية لندن، جول ثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنه لا توجد خطط لإجراء محادثات بشأن اقتراح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لوقف الهجمات على المنشآت المدنية. وقال بيسكوف، إن موسكو مستعدة للنظر في مثل هذه الخطوة، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتاً.

وأضاف بيسكوف، أنه عند الحديث عن البنية التحتية المدنية، من الضروري تحديد متى يمكن اعتبار مثل هذه المنشآت هدفاً عسكرياً، ومتى لا يمكن ذلك بوضوح، قائلاً: «إذا تم عقد اجتماع عسكري في مكان ما، فهل هذا المكان منشأة مدنية؟ نعم، هو كذلك. لكن هل يعد هدفاً عسكرياً؟

نعم، هو كذلك.. هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يجب مناقشتها». كما حذّر الكرملين، من التسرع بشأن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف: «هذا الموضوع معقد جداً، ويرتبط بتسوية، لذا، فمن غير المجدي تحديد أطر زمنية صارمة، والسعي للتوصل إلى تسوية، تسوية قابلة للتطبيق، في فترة زمنية قصيرة».

وأعلن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة موسكو هذا الأسبوع. ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أوشاكوف، قوله نعم، رداً على سؤال إذا كان ويتكوف يخطط لزيارة العاصمة الروسية هذا الأسبوع.

إلى ذلك، صرح مسؤول أوكراني، أن الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، ستعقد اليوم الأربعاء في لندن، دون كشف تشكيلة الوفد الأوكراني.

استعداد

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة لإجراء مباحثات مباشرة مع موسكو بعد وقف إطلاق النار. وأضاف زيلينسكي في إفادة صحافية: «نحن مستعدون لتسجيل أنه، بعد وقف إطلاق النار، نحن مستعدون للجلوس بناء على أيّ صيغة ممكنة».

مشهد ميدان

ميدانياً، ذكرت السلطات المحلية، أمس، أن طائرات مسيرة روسية، شنت هجوماً استهدف مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية خلال الليل، بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جانب واحد خلال عطلة عيد الفصح.

وقال رئيس إدارة منطقة أوديسا، أوليه كيبر، إن أوديسا تعرضت لهجوم هائل من قبل طائرات مسيرة روسية خلال الليل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، على الأقل. وأضاف كيبر، أن الهجوم استهدف مبنى سكنياً في منطقة حضرية مكتظة بالسكان، والبنية التحتية المدنية، ومنشأة تعليمية.

كما قصفت روسيا، أمس، مدينة زابوريجيا في جنوبي أوكرانيا باستخدام قنبلتين جويتين ضخمتين، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاماً، وإصابة 22 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، وفق ما ذكر الحاكم الإقليمي، إيفان فيدوروف.

حرب مسيرات

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 38 من أصل 54 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 54 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح الثلاثاء، أسقطت القوات الأوكرانية 38 طائرة مسيرة فوق شرقي وشمالي ووسط وجنوبي أوكرانيا، مضيفاً أن 16 طائرة مسيرة اختفت من على شاشات الرادار، دون التسبب في أي عواقب سلبية.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في منطقتي أوديسا، وكييف، نتيجة للهجوم الروسي. وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان: «في المجمل، دمرت منظومات الدفاع الجوي 10 طائرات أوكرانية مسيرة، مشيراً إلى أنه تم تدمير 5 طائرات فوق أراضي القرم، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول».