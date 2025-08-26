أوكرانيا تقرّ للمرة الأولى بدخول القوات الروسية إلى دنيبروبيتروفسك

أقرّت كييف للمرة الأولى اليوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي دخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا كانت بمنأى عن المعارك العنيفة.

وقال الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" التابعة للجيش فيكتور بريغوبوف "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل"، فيما ينفي الجيش تصريحات موسكو بأنها سيطرت بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.

وقالت روسيا إنها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، محققاً المزيد من التقدم في أوكرانيا، بالتزامن مع جمود المساعي التوصل لاتفاق سلام.

ويتقدّم الروس ببطء ولكن بثبات في معارك للسيطرة على مناطق واسعة مدمّرة في شرق ووسط أوكرانيا حيث لم يعد هناك سوى عدد قليل من السكان والأبنية غير المدمرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية زابوريزكه في المنطقة، حيث تقدّمت قوات روسيا لأول مرة هناك.

وبعد ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً للتوسط من أجل قمة أكورانية روسية، تبددت الآمال، عندما استبعدت روسيا في الأسبوع الماضي، أي اجتماع قريبين بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وكانت منطقة دنيبروبيتروفسك، في منأى إلى حد كبير عن المعارك التي شهدتها أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى أن أعلنت روسيا دخول قواتها إليها في يوليو (تموز)، رغم أنها ليست من المناطق الأوكرانية الخمس، دونيتسك، وخيرسون، ولوغانسك، وزبروجيا، والقرم، التي أعلنت موسكو ضمها إلى روسيا.