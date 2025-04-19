زيلينسكي يعلن التزام أوكرانيا بهدنة الفصح ويقترح تمديدها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستلتزم بهدنة عيد الفصح، وذلك بعد ساعات على إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا لقواته بوقف العمليات القتالية حتى منتصف ليل الأحد.

وجاء في منشور لزيلينسكي على منصة إكس "إذا أصبحت روسيا فجأة مستعدة للانخراط حقا في وقف كامل وغير مشروط" للعمليات القتالية "فإن أوكرانيا ستتصرف على النحو نفسه"، مقترحا "تمديد الهدنة إلى ما بعد عيد الفصح الواقع في 20 أبريل".

واتّهم زيلينسكي روسيا بأنها نكثت بوعودها قائلا إن "الهجمات الروسية تتواصل في محاور عدة على الخطوط الأمامية كما أن القصف المدفعي الروسي لم يهدأ".