أول تعليق من زيلينسكي على إعلان بوتين عن هدنة في أوكرانيا

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" السبت على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة بمناسبة عيد الفصح.

وشكك زيلينسكي في جدية هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس بوتين، متّهما إياه بمحاولة "اللعب بأرواح البشر".

وجاء في منشور زيلينسكي "أما بالنسبة إلى محاولة بوتين الجديدة للعب بأرواح البشر، في هذه اللحظة تدوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كل أنحاء أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني "يبيّن (هجوم) مسيّرات شاهد في أجوائنا الموقف الحقيقي لبوتين تجاه عيد الفصح والأرواح البشرية"، من دون أن يعلن موقفه بشأن الالتزام بالهدنة المقترحة.

وكان بوتين أعلن اليوم السبت عن هدنة في النزاع الدائر في أوكرانيا "بمناسبة عيد الفصح" تبدأ مساء السبت وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وقال بوتين "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل".

وشدد على أنه "على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".

وأوضح بوتين أن: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية".

وأكد أن "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا".