زيلينسكي يجدد دعوته إلى لقاء بوتين مع تعثّر جهود السلام





أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، أن لقاءً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيكون "الطريقة الأكثر فعالية لإحراز تقدم" في مسار إنهاء الحرب، وسط تلاشي الآمال بجهود السلام الأخيرة.

وفي وقت يحتفل الأوكرانيون بيوم استقلال بلادهم، شنّت كييف موجة من الضربات بالمسيرات على روسيا، ما تسبّب في اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية.

وبعد جهود دبلوماسية حثيثة وضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوسط في قمة بين نظيريه الروسي والأوكراني، بدت آفاق السلام متعثرة الجمعة عندما استبعدت روسيا أي لقاء وشيك بين بوتين وزيلينسكي.

غير أنّ زيلينسكي أكد الأحد أنّ "محادثات بين الرؤساء هي الطريقة الأكثر فعالية لإحراز تقدّم"، مجددا الدعوة لعقد قمة ثنائية مع بوتين.

وخلال احتفالات عيد الاستقلال التي حضرها المبعوث الأميركي كيث كيلوغ ومسؤولون غربيون آخرون، قال زيلينسكي "معا، نحن الأوكرانيين وشركاءنا، نعمل على دفع روسيا نحو السلام. وهذا ممكن".

ومنح المبعوث الأميركي وسام الاستحقاق الأوكراني خلال الاحتفال.

في موسكو، اتّهم وزير الخارجية سيرغي لافروف الدول الغربية بالسعي إلى "تعطيل" المفاوضات، مندّدا بموقف زيلينسكي الذي "يتعنّت ويضع شروطا ويطالب باجتماع فوري بأي ثمن" مع بوتين.

وكان لافروف قال الجمعة إنّه "لا يوجد لقاء" مُخطط له بين بوتين وزيلينسكي.

- استعادة قرى -

وصلت الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف سنة والتي أودت بعشرات الآلاف إلى طريق شبه مسدود، علما بأن روسيا تمكنت مؤخرا من إحراز تقدم بطيء، وسيطرت السبت على قريتين في منطقة دونيتسك (شرق).

في المقابل، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي الأحد، أنّ قواته استعادت ثلاث قرى في منطقة دونيتسك.

وقال سيرسكي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نجحت قواتنا في شنّ هجوم مضاد ودحرت العدو من قرى ميخايليفكا وزيليني غاي وفولوديميريفكا في منطقة دونيتسك".

الأحد أيضا، أطلقت أوكرانيا مسيرات على الأراضي الروسية أسقطت إحداها فوق محطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، وتسبب انفجارها باشتعال حريق بحسب المنشأة.

وأعلنت إدارة المحطة إخماد الحريق مؤكدة عدم وقوع إصابات أو زيادة في مستويات الإشعاع.

وكثيرا ما حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مخاطر القتال حول محطات الطاقة النووية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.